Un cura de la parroquia de La Palma de Algeciras lanza un potente mensaje que todos deberían escuchar

El padre Cayetano, uno de los curas de la parroquia de La Palma de Algeciras, ha pedido unión y paz tras el ataque sufrido a última hora de este miércoles por un hombre armado con un machete, que mató al sacristán de la parroquia Diego Valencia y dejó heridas a otras cuatro personas en varias iglesias.

Durante una breve conversación en la Cadena Ser, Cayetano ha reconocido que toda la parroquia, el personal y los agentes están "muy doloridos por lo que ha pasado".

Aunque ha reconocido no tener muchos datos de la investigación, ha reiterado que están unidos en la oración y ha pedido que "toda la feligresía esté unida por la paz de nuestro pueblo de Algeciras, de todo el país y de todos los rincones del mundo".

"Somos los sembradores de la paz, como nos lo pide nuestro señor Jesucristo. Sabemos que es muy doloroso, momentos muy tristes y tenemos que estar unidos todos juntos", ha añadido, antes de reconocer que tenía una gran amistad con Diego.

Juan José Marina, el titular del templo, contó este miércoles en Hora 25 de la Cadena Ser que se encontraba en una parroquia vecina cuando en mitad de la celebración una persona gritó que había un atentado en La Palma. "Me vine para acá corriendo y me he encontrado esto", afirmó.

Marina, que confesó que no habían recibido amenazas salvo una vez, informó que Diego había pensado que el autor del homicidio sería "una de estas personas que suben al altar para tirar las cosas, pero de pronto supongo que vio que tenía un machete bastante grande y se fue a por él".

Minutos después del atentado, la Policía detuvo en una plaza a Yasin Kanza, presunto autor de los hechos. Su identidad no era desconocida para las fuerzas del orden, ya que estaba siendo vigilado desde hace cuatro días, según ha publicado El Mundo este jueves, citando a fuentes policiales.