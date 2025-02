Detectan una fórmula informática sin tocar desde 1993 y alertan de su impacto en los permisos penitenciarios de las prisiones españolas

Un estudio llevado a cabo por Civio, una organización sin ánimo de lucro que analiza asuntos públicos, ha puesto de manifiesto que los centros penitenciarios en España continúan utilizando un algoritmo ideado en 1993 para evaluar la concesión de permisos de salida, sin haber sido actualizado desde su creación. Esta herramienta, conocida como Tabla de Variables de Riesgo (TVR), surgió tras el caso de Alcàsser con el propósito de estimar la probabilidad de reincidencia. Sin embargo, pese a los cambios en el perfil de la población reclusa y en la legislación penal en los últimos 30 años, sigue empleándose sin modificaciones significativas.

En lo que va de 2024, Civio ha analizado más de 200 resoluciones judiciales de 19 audiencias provinciales que citan la TVR, encontrando que en un 80% de los casos se usa como justificación para denegar los permisos de salida. Expertos en derecho penal, reinserción social y psicología penitenciaria consultados advierten que esta herramienta presenta sesgos desde su origen y que necesita ser revisada. No obstante, Instituciones Penitenciarias ha confirmado a Civio que, a pesar del peso que tiene la TVR en las decisiones, no hay planes para modificarla o actualizarla.

Posibles sesgos en la evaluación del riesgo penitenciario

El análisis de Civio sobre la metodología de la TVR y la forma en que pondera distintos factores de riesgo sugiere que el sistema puede estar generando discriminación, una conclusión respaldada por los expertos consultados. En particular, los reclusos extranjeros de fuera de la Unión Europea sin arraigo en España son clasificados automáticamente en el nivel de riesgo más alto sin una evaluación adicional. Este aspecto es criticado por juristas y especialistas en materia penitenciaria, quienes sostienen que la herramienta condiciona las decisiones judiciales y dificulta un acceso equitativo a los permisos penitenciarios.

Además, la TVR penaliza a aquellos internos que no cuentan con una red de apoyo familiar o que residen lejos del centro penitenciario. Este sesgo afecta especialmente a reclusos procedentes de zonas alejadas de las principales instituciones penitenciarias y a las mujeres, cuya representación en la muestra original del estudio fue marginal. De las aproximadamente 1.500 personas presas que se utilizaron para diseñar el algoritmo, solo 62 eran mujeres.

Influencia en las resoluciones judiciales

El impacto de la TVR no se limita a las juntas de tratamiento, sino que también influye en la toma de decisiones de los tribunales. En 2024, el Centro de Documentación Judicial ha publicado 250 resoluciones de audiencias provinciales en las que se menciona esta herramienta, de las cuales 206 la citan explícitamente para evaluar permisos de salida. En 169 ocasiones, el permiso fue denegado basándose en el algoritmo. Además, en 37 casos, los tribunales se apoyaron en la TVR para desestimar recomendaciones favorables emitidas por las juntas de tratamiento penitenciario. Incluso en situaciones donde la TVR indicaba un riesgo "normal", algunas resoluciones judiciales lo han considerado "no asumible".

Sin revisión ni control

A pesar de la relevancia que se da a la TVR en la toma de decisiones penitenciarias, Instituciones Penitenciarias ha indicado a Civio que no está previsto someterla a revisión. Según los expertos en derecho penal, reinserción social y psicología penitenciaria consultados, la TVR no se adapta a la realidad actual de los centros penitenciarios y requiere una actualización urgente. Desde su implementación, la única modificación que ha experimentado ha sido la incorporación del delito de violencia de género y la inclusión de las resoluciones de expulsión administrativas o judiciales dentro de la Tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares (CCP), que complementa a la TVR en la evaluación del riesgo.

Miguel Clemente, el psicólogo que diseñó la TVR en 1993, ha expresado su inquietud a Civio por la falta de revisión del sistema: "Debería haberse fijado un plan de evaluación y actualización constante de la herramienta, pero no tengo constancia de que se haya hecho. A día de hoy no he vuelto a saber nada, lo cual me parece grave".

No es el primer caso reciente en el que se denuncia el impacto de un algoritmo en el destino de los presos españoles: a finales de 2024 otro estudio alertó de una herramienta tecnológica con una eficacia cuando menos sospechosa.