Un joven de 23 años va a la agencia de empleo y de repente habla de su pensión: "Pensé que me jubilarían"

La historia de un ciudadano alemán ha empezado a ser realmente de película. Su nombre es Pascal y cuenta con una discapacidad que le impide andar con normalidad, por lo que su situación es especialmente complicada para él a la hora de trabajar.

Por este motivo, y de acuerdo con lo que explica el medio alemán DerWesten, de la región de Renania del Norte-Westaflia, el momento que atraviesa Pascal es bastante complicado, ya que tras varios meses sobreviviendo sin hogar, ahora ha podido regresar con su madre.

Actualmente, el chico de 23 años está en búsqueda activa de trabajo pese a sus limitaciones físicas y que su formación académica no es nada destacable. Por todo ello, decidió acudir a una revisión médica en el municipio de Mannheim.

Según la información compartida por el portal digital, el joven obtuvo un informe de su médico y aunque presentó una solicitud de empleo, en la oficina de empleo no la aceptan. Por este motivo, Pascal se vio obligado a acudir nuevamente a la oficina para que un médico público evalúe su discapacidad y su compatibilidad para trabajar.

Sin embargo, la situación es delicada, ya que Pascal no ve ningún sentido a las alternativas laborales que le ha ofrecido la administración pública, aunque tras la inspección cree que está "listo para trabajar", y asegura que "unas horas al día no serían un problema" para él.

Y aunque públicamente asegure eso, no pierde la esperanza de que le concedan la jubilación anticipada, pese a que cada vez sea más complicado. "Esperaré y veré qué pasa", afirmó. "Si el médico me dice que no puedo volver a trabajar, así será", insistió.

En cambio, el doctor que le revisó llegó a la conclusión de que está apto para trabajar, y esto para Pascal ha supuesto un pequeño jarro de agua fría, ya que afirma que tuvo "una opinión muy diferente sobre la evaluación". "Pensé que me jubilaría, pero el médico no me apoyo", lamenta el chico. Ahora, tiene que cambiar el 'chip' y encontrar un trabajo acorde a su situación y pretensiones.