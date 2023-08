Una mujer desaparecida y doce heridos en la explosión de un edificio en Valladolid

Una fuerte explosión, en principio de gas, ocurrida a última hora de la noche de este martes en un bloque de cuatro pisos de la calle Goya de Valladolid ha dejado al menos 12 personas heridas, 10 de las cuales han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios de la capital, los más graves serían un padre que permanece en la UCI y su hijo que está ya en la Unidad de Quemados.

Por otro lado, los efectivos de emergencias que trabajan en el lugar de la explosión buscan a una mujer que vive en el inmueble y que, por el momento, no ha podido ser localizada por sus familiares. Su hija ha dado la voz de alarma después de intentar contactar por teléfono con su madre y no obtener respuesta. Los efectivos intentan localizar a la mujer desaparecida, aunque se desconoce si estaba en su vivienda en el momento de la explosión.

La concejal de Educación y Cultura y alcaldesa en funciones, Irene Carvajal, ha explicado en el lugar de los hechos la estructura del edificio está totalmente dañada, lo que dificulta las labores de los equipos de emergencia para buscar a la mujer desaparecida. "Falta una persona, la estamos buscando, se está esperando a que el forjado y todos los escombros dejen de arder para que los bomberos puedan entrar a cometer las labores, el edificio ha explotado completamente desde la segunda planta, la primera ha desaparecido, ha caído todo en la planta baja, en un taller y se está buscando a una persona que su hija nos manifiesta que debería de estar en casa y que no aparece", ha relatado Carvajal.

Según los Bomberos de Valladolid, la explosión se habría producido en un local del bajo del edificio y que todo hace indicar que se ha tratado de una explosión de gas. "Las llamas han llegado hasta arriba del todo", han explicado los bomberos, que todavía están trabajando en el edificio para intentar extinguir el fuego surgido tras la explosión.

La concejal ha asegurado que se trabaja de forma paralela en garantizar un alojamiento a los afectados en distintos hoteles de la capital porque, por el momento, "al edificio no van a poder volver", tras lo que ha asegurado que, dada la situación del inmueble, aún no se han podido revisar todas las viviendas.

Los bomberos trabajan en el edificio afectado por la explosión de gas en Valladolid. Nacho Gallego

"Lo hemos perdido todo"

Marta Blanco, vecina del segundo B de este inmueble de cuatro alturas, ha narrado a Europa Press el caos vivido después de la explosión de gas. Blanco ha explicado como tras el estruendo ha visto como la fachada principal del inmueble se ha vencido, al igual que parte del muro de la fachada interior y su piso quedaba totalmente destrozado.

"He podido salir casi rectando por las escaleras, estaba todo lleno de escombros, no sé cómo he salido, hemos pedido todo algunos vecinos", ha relatado, tras lo que ha recordado que de los tres gatos que ocupaban la vivienda con ella sólo se ha podido rescatar a uno. Ella pasará la noche en casa de unos amigos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han mostrado su preocupación a través de las redes sociales por la explosión y han pedido a la ciudadanía que se deje actuar a los equipos de emergencia.

"Pendientes de la evolución de los heridos y acontecimientos, ante la explosión de un edificio esta noche en Valladolid, los equipos de emergencia han actuado con rapidez y eficacia, pero queda mucho trabajo por hacer. Es muy importante despejar la zona y dejarles actuar", ha señalado el presidente de la Junta a través de Twitter.

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha asegurado estar pendiente "minuto a minuto" de la información de los equipos que trabajan en la zona y de la evolución de los heridos". "Rogamos a los vecinos que no acudan a la zona", ha zanjado Carnero a través de la misma red social.

Emergencias ha movilizado ocho ambulancias, de las cuales, cinco permanecen en el lugar. También se han movilizado efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, activados estos últimos por el Centro Coordinador de Emergencias del 112.