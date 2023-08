La pesadilla de todos los veranos: se multiplican los incendios por España

Es la mala noticia que cada verano hay que dar, de forma recurrente. Y cada vez más habitualmente, también mucho antes y después del verano. España se vuelve a quemar en las últimas horas con numerosos focos en buena parte de la geografía nacional.

España no escapa de una amenaza que, en las últimas semanas, ha tocado con especial fiereza a Grecia e Italia, además de otros países del arco mediterráneo. Hace dos semanas, fue La Palma la que sintió la violencia de las llamas, aumentando el drama no olvidado del volcán de Cumbre Vieja. No obstante, en estos momentos las autoridades y los operativos se multiplican para evitar que los focos iniciales se expandan.

Es el caso del fuego declarado en el paraje de Santa Margarita, en La Línea de la Concepción (Cádiz) este martes y que ahora mismo es el más preocupante a nivel nacional.

Las llamas han comenzado a propagarse pasado el mediodía en una parcela en un área forestal y ha obligado al desalojo de algunas viviendas en la zona de Venta Melchor, mientras avanzan en sentido hacia la cosa. La columna de humo, muy densa, es visible en localidades vecinas de toda la Bahía de Algeciras.

En la zona están desplegados para la extinción de la llamas dos helicópteros pesados y un Superpuma, cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas de retenes, tres técnicos de operaciones y un agente de medioambiente, además de un vehículo autobomba, como detalla EFE.

El concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de La Línea, Miguel Ángel Bautista, ha explicado a Europa Press de este hecho, indicando que en la zona residencial, el Infoca continúa trabajando para sofocar los rescoldos que quedan y que "el fuego se está orientando hacia la playa", lo que, en su opinión, "no debería ser tan peligroso" ya que hay "un cortafuegos hecho" y el frente va contra la playa.

Tarragona está viviendo un día intenso con varios focos. Desde El Perelló llegan buenas noticias. Los bomberos han dado por estabilizado en apenas cinco horas un fuego que afectó a unas 25 hectáreas y obligó al confinamiento temporal de varias urbanizaciones cercanas.

También en la provincia catalana, otro incendio forestal en Mont-roig del Camp ha afectado a la circulación durante horas desde que un tractor diera lugar a una pequeña llama que se ha extendido por una zona de vegetación.

Tanto la autovía A-7 como el tráfico ferroviario sufrieron problemas hasta que alrededor del mediodía fue controlado.

Sin salir de Cataluña y cerca de otra vía principal, la autovía A-2, los bomberos de la Generalitat se han visto obligados a ampliar su operativo en Collbató (Barcelona). Hay, a media tarde de este martes, 19 dotaciones terrestres y 8 aéreas por un fuego que "progresa lentamente" y no afecta a edificaciones cercanas, explican los servicios de emergencias.

En Jaraíz de la Vera (Cáceres) el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado este martes, al rededor de las 14:00 el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal, originado minutos antes. Tal y como cita Europa Press, en el entorno trabajan varias decenas de operarios, distribuido en tres unidades de tierra, dos de aire, además de varios medios aéreos.