El bulo del perro y la caravana con la nueva ley animal  

Sigue siendo objeto de debate. La nueva Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales sigue dejando algunas dudas y, en los últimos días, se ha hablado de la presunta prohibición de llevar al perro en la caravana.

Pero Sergio García, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se ha visto obligado a salir al paso y desmentir las informaciones.

"A las personas que viven con sus animales en autocaravanas, que son vehículos que están aclimatados, que tienen ventilación y que estar dentro no es lo mismo que cualquier vehículo utilitario que no está preparado para la permanencia de personas ni animales dentro, no es equiparable", señaló en una entrevista realizada en el podcast InSedentarios.

Las dudas han aparecido después de que algunas organizaciones, como la Fundación RACE, advirtieran de que dejar a una mascota sola en el interior del vehículo puede suponer multas de hasta 10.000 euros tras la entrada en vigor de la norma.

El pasado lunes, la entidad recordó que la ley especifica que los vehículos deben contar con "un sistema de climatización y ventilación a efectos de mantener a los animales dentro de su rango de confort" (art. 59).

A la hora de viajar con una mascota, el Reglamento General de Circulación ya establece una serie de normas generales respecto al transporte de animales. Así, el RACE ha destacado que en el artículo 18.1 se especifica que "[el conductor] deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

Ha añadido que el Reglamento de Circulación no detalla cómo deben viajar los animales en el interior de los vehículos, pero establece una serie de obligaciones de carácter general. "Aunque viajar con el animal ubicado en el asiento delantero no está expresamente prohibido, si puede distraer o molestar al conductor, incrementando las probabilidades de contribuir a un accidente", ha subrayado.