El ilegal truco de los ingleses para quedarse en España con reservas de hotel falsas

No, la picaresca no es patrimonio cultural e inmaterial de España. Puede acompañar a múltiples nacionalidades y la británica no es una excepción. En esta línea, y según recoge el diario Europa Sur, turistas de Reino Unido están empleando una suerte de truco ilegal para quedarse en España sin cumplir la serie de requisitos establecidos para ello. La clave está en Gibraltar.

Tal y como se recoge en la citada información, la Policía Nacional ha identificado que el 90% de las reservas hoteleras presentadas en la Verja -el control fronterizo entre el territorio británico y España- para pasar a suelo español son de carácter fraudulento. ¿Por qué? Porque este es uno de los requisitos con los que deben contar para poder cruzar.

La situación ha llegado a tal punto, recoge el mencionado diario, que incluso algunas de estas reservas se realizan directamente desde el checkpoint, instantes antes de tener que presentarla a los agentes fronterizos. En esta dinámica entra en juego la expansión de aquellas firmas hoteleras que permiten cancelar una reserva sin perder dinero.

¿Cuáles son los requisitos para que los británicos puedan cruzar a España desde Gibraltar?

En este sentido, cabe recordar que España y Reino Unido están ultimando los detalles del acuerdo definitivo sobre la relación con el Peñón, por lo que este escenario podría variar en los próximos días o semanas, en caso de materializarse un pacto que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ve muy cerca, a falta de concretar "detalles" con su homólogo británico, el expremier David Cameron.

Actualmente, para que un ciudadano de un tercer país, incluido el Reino Unido post-brexit, estos deben presentar su pasaporte, explicar el motivo del viaje, en qué condiciones se quedarán en España -de ahí la reserva hotelera- y probar que disponen de fondos o medios para mantenerse mientras dure la estancia. Esta no podrá exceder de 90 días por periodo de 180. Eso también incluye distintas visitas en un mismo ejercicio.