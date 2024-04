El origen ofensivo de uno de los gentilicios más usados en todo el mundo

El término yanqui (yankee, en inglés) ha sido durante mucho tiempo un gentilicio aceptado para referirse a los ciudadanos de los Estados Unidos. Sin embargo, detrás de su uso yace un trasfondo histórico complejo, enraizado en el desdén y la hostilidad.

Según los historiadores lingüísticos, el origen de la palabra se remonta a mediados del siglo XVII, en los turbulentos días de la colonización de América del Norte. Bill Bryson, en su libro Made in America: An Informal History of the English Language in the United States, los colonos británicos, particularmente aquellos que vivían en la región de Nueva Inglaterra, adaptaron el término del neerlandés "Janke", un apodo que se puede traducir como "Juanito" y que se usaba como insulto para referirse a los colonos holandeses que dieron lugar al nacimiento de Nueva Amsterdam, ahora conocida como Nueva York.

A medida que se intensificaba la lucha por la independencia en los Estados Unidos, según el portal Infobae, el término "yankee" adquirió un matiz despectivo cuando los británicos lo emplearon para denigrar a los rebeldes coloniales. Los orígenes exactos de este tono siguen siendo objeto de debate. Algunos historiadores sugieren que podría haber sido una corrupción de la palabra cherokee "eankke", que denotaba cobardía o esclavitud, mientras que otros especulan que se originó en la dificultad de los indígenas americanos para decir "English".

Hoy en día, el uso de "yankee" puede variar enormemente según el contexto y la cultura. Mientras que en algunos lugares se usa de manera neutral para denotar a los ciudadanos de los Estados Unidos, en otros contextos puede cargar con connotaciones negativas, especialmente entre aquellos que han tenido conflictos históricos con el país.