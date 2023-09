El Supremo ordena repetir el juicio a un comandante por la caja B del cuartel de Getafe

El Tribunal Supremo ha ordenado dictar una nueva sentencia contra un comandante del Ejército del Aire por su presunta responsabilidad en la existencia de una caja B en el Acuartelamiento Aéreo de Getafe (Madrid), pero absuelve a dos coroneles por que la instrucción de la causa se hizo a sus espaldas.

La causa arrancó en 2012 cuando el Juzgado Togado Militar Territorial número 12 de Madrid abrió diligencias previas contra el comandante, entonces capitán y jefe de la Sección de Intendencia del acuartelamiento, en relación a unas liquidaciones en la base aérea.

Dos años después, la jueza se inhibió en el Juzgado Togado Militar Central número 1 que imputó a dos coroneles una vez que tres interventores apreciaron indicios de malversación, fraude fiscal o falsedad de documento público, como así reveló el diario El País.

Fondos recaudados no ingresados y una cena extraoficial

El juez procesó al comandante, a quien acusó de no haber ingresado al tesoro los fondos recaudados por el uso de alojamientos, cocina y cafetería del acuartelamiento, que iba a parar a una caja B con la que se pagaron gastos como la celebración de la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire, y una cena extraoficial con otros altos mandos.

Según informó el diario, la cena fue organizada junto a los otros imputados, jefe de la base y el jefe de la Sección Económico Administrativa, si bien el juez les exculpó ya que no vio delito sino una irregularidad contable en su actuación, hasta que más tarde el Tribunal Militar Central ordenó que también se les procesara.

No obstante, en 2022 el Tribunal Militar Central declaró la nulidad de las actuaciones practicadas en origen por la jueza al estimar que se había vulnerado el derecho de los procesados al juez ordinario legalmente predeterminado y, por ello, absolvió a los tres oficiales de los delitos contra la Hacienda en el ámbito militar por inexistencia de prueba.

El capitán ahora es comandante y está aforado

La Abogacía del Estado y la Fiscalía recurrieron ante el Supremo que ahora ha acordado repetir la vista oral y la sentencia, "por no ser la misma ajustada a derecho", únicamente respecto al comandante, ya que a la vista de su declaración como imputado durante las diligencias previas "no puede apreciarse que se le privara de su derecho a un proceso justo con todas las garantías de defensa". Además, añade que la jueza inicial sí que era competente para investigarle porque en aquel momento el ahora comandante era capitán y no estaba aforado.

En cambio, la Sala deja fuera de la causa a los dos coroneles al entender que la actuación de la jueza les causó indefensión porque en la causa se fueron acumulando serios indicios de su participación en los hechos criminales, sin que la magistrada les diera la oportunidad de personarse, por tanto, "dichos coroneles no pudieron ejercer de forma eficaz y adecuada su derecho de defensa".

Y como ejemplo, cita que cuando el Juzgado Togado Militar Central número 1 asumió la causa y les imputó, los dos coroneles se encontraron con un "ingente volumen de actuaciones ya practicadas y a sus espaldas" que, según el tribunal, deja claro que "se les tuvo a ciegas sin motivo y debieron enfrentarse a una auténtica montaña de evidencias acumuladas en su forzada ausencia".