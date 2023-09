Seis mossos aceptan un año de cárcel por una agresión racista a un joven negro en Manresa

Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images

Un cabo y cinco agentes de los Mossos d'Esquadra han aceptado hoy una condena de un año de cárcel y seis meses de inhabilitación por golpear, escupir y amedrentar con un disparo al aire a un joven negro en Manresa (Barcelona), en enero de 2019, entre insultos racistas como "mono" o "mierda humana".

Los agentes, para quienes la Fiscalía pedía inicialmente tres años y medio de cárcel, han pactado con las acusaciones una sentencia de conformidad que incluye una multa de 300 euros y una indemnización de 80.000 euros para la víctima, cantidad de la que responde la Generalitat como responsable civil subsidiaria.

La condición para evitar el ingreso en prisión

La Audiencia de Barcelona ha condenado in voce a los mossos encausados, quienes podrán evitar su ingreso en prisión con la condición de que participen en un programa por la igualdad de trato y la no discriminación y durante cuatro años no podrán acercarse a menos de 500 metros de la víctima.