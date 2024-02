El supuesto timo del 'no hay plata' que te hackea el móvil queda resuelto

A muchos os resultará familiar la frase "No hay plata", pronunciada por el recién elegido presidente de Argentina, Javier Milei, durante su discurso de investidura, en el que ya anunciaba fuertes recortes económicos y medidas verdaderamente duras para todos los ciudadanos argentinos.

Esa frase se ha convertido en una de las más célebres a nivel mundial desde que la pronunció Milei, y recientemente también está siendo usada para promover bulos. En numerosos dispositivos de ciudadanos argentinos se puede leer la siguiente frase: "Van a subir unas fotos de argentinos cobrando en dólares por Whatsapp. El archivo se llama NO HAY PLATA, no lo abras ni veas, te jaquean el teléfono en 5 segundos".

Según han comunicado varios medios, como Maldita.es, esto forma parte de un bulo que han ha comenzado a hacerse viral en los teléfonos de los argentinos.

De acuerdo con la información recabada por el portal, este mensaje se envía y reenvía sin ningún tipo de prueba y sigue el mismo patrón que otros bulos que ya se han producido en el pasado, como apunta el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Además de ese mensaje, también apuntan que "no se puede detener de ninguna manera" y que este hackeo ya ha sido advertido por la televisión, algo que no es cierto ya que no existe ninguna prueba que acredite dicha información en ningún medio ni fuentes oficiales en referencia a este supuesto "archivo malicioso".

Paralelismos con otros bulos

Por su fuera poco, este mensaje tiene mucho en común con bulos anteriores, en los que tan solo cambia el nombre del supuesto archivo y el tiempo del teórico hackeo. Algo similar ocurrió en 2023 y también durante la pandemia por Covid-19, cuando corrió como la pólvora en otros países, lemas como "México lo hizo", "India lo está haciendo" o "Argentina lo está logrando", siendo todos ellos bulos que se colaron entre la población y ante las que ni el INCIBE ni autoridades dieron credibilidad.

Todo esto hace indicar que es totalmente falso que el presunto archivo maligno denominado "NO HAY PLATA" pueda hackearte el móvil en solo cinco segundos.