Una española que vive en Australia cuenta la verdadera realidad de ese país

La usuaria de TikTok @followthesunfamily ha relatado en la red social cómo está siendo su experiencia tras dos meses viviendo en Australia y ha compartido la opinión más que clara que tiene sobre el país oceánico.

En un vídeo de 58 segundos, explica que su valoración es clara porque "llevo emigrando más de 20 años".

"Llevo siendo nómada 20 años. He vivido en muchos países. Este es mi país número 15, así que sé de lo que hablo a la hora de cambiar de país", ha razonado.

La usuaria ha detallado que Australia es "un arma de doble filo". "Hay muchísima buena publicidad sobre Australia, sobre cómo te puedes hacer rico en una semana y sobre lo guay que es el país", ha añadido.

"Es verdad que el país es impresionante, pero no es oro todo lo que reluce. Me da pena porque, igual que yo me he hecho una idea equivocada de Australia, pero tengo mucha experiencia y voy a salir adelante, sé que va a haber mucha gente que se va a dar una buena hostia de realidad cuando llegue", ha asegurado.

La protagonista ha defendido que durante su estancia en el país oceánico tratará de ver su "cara B", pese a los vídeos promocionales que llaman la atención a más de uno.