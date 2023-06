La tajante decisión de un famoso chef británico tras la crítica que le hizo una clienta vegana

John Mountain, famoso chef británico que vive y trabaja en Australia, ha tomado una drástica decisión tras la crítica que una clienta vegana le hizo tras visitar su local, Fyre, en el que suelen servir platos a la brasa.

El cocinero, que apareció en el programa Great British Menu de la BBC, suele ofrecer entre sus principales recetas carne o pescado a la plancha, pero el comentario de esta persona le ha hecho aclarar algo importante.

"Mi única opción era el plato de vegetales. Estaba bien, pero no llenaba tanto. Y me sorprendió ver que costaba 32 dólares (australianos). No tener comidas a base de plantas muestra tus deficiencias como chef. Si no te adaptas a los tiempos, no tengo fe en que tu sitio sea el que lo haga", criticó.

Unas palabras que le hicieron enfadar y a las que reaccionó desde sus redes sociales. "Desafortunadamente, todos los veganos ahora están prohibidos en Fyre (por razones de salud mental. Gracias por su comprensión", aseguró.

"Entiendo de dónde vienen los veganos, pero mi trabajo es hacer que la comida sepa lo mejor que pueda y no siempre puedo satisfacer los requisitos dietéticos de todos", señaló.

En una entrevista en el medio The West Australian, Mountain relató que recibió una llamada para hacer la reserva. "Una chica llamó, preguntando por opciones veganas. Le dije que sí, que teníamos algunas cosas, pero cuando llegó a la cita yo estaba demasiado ocupado atendiendo un catering y se nos olvidó, así que luego nos atacó en Facebook", explicó.

El chef británico ha mostrado su enfado y ha reiterado que "los veganos y veganas son una minoría en la zona" y por eso "no vamos a servirte más". "No vamos a servirte más. Siéntete libre para compartir tu mierda de opinión. Espero no volver a verte. ¡Qué infantil! Tú y todos tus colegas veganos podéis iros a disfrutar de vuestros platos a otro sitio. Ahora estás vetada", añadió.