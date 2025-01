Esta mujer trabajaba 70 horas semanales en Reino Unido: se va a España y alucina con el cambio

Después de la pandemia de coronavirus, una pareja británica decidió mudarse a España, y su vida cambio significativamente. "Me hizo darme cuenta de que la vida es demasiado corta y quería hacer algo diferente", celebra Amy, de 37 años. Cuando vivía en Inglaterra trabajaba de 60 a 70 horas semanales.

Según publica el medio The Paper, la pareja siempre había pensado en trasladarse a España y "cuando les surgió un trabajo en 2022, decidieron mudarse con sus dos gatos". Así, Vendieron su casa unifamiliar de tres dormitorios en Newcastle por 220.000 libras (260.000 euros) y compraron un apartamento de dos dormitorios por 320.000 euros en Marbella.

"Marbella es una de las zonas más caras de España, y Newcastle es una de las zonas más baratas del Reino Unido, por lo que no son realmente iguales. Hay otras partes de España, como Murcia y Almería, que son mucho más baratas", afirma la británica en declaraciones recogidas por el medio.

Ella misma celebra que aunque los precios de la vivienda son elevados, "hay otras cosas que son mucho más baratas". "Puedes conseguir una botella de vino por 1,50 euros o una caja de cerveza por 3", celebra. "Las frutas y verduras, que son más frescas y de mejor calidad, también cuestan menos, al igual que comer fuera. En España, se suele pagar entre 40 y 50 euros. En Newcastle, unos 70".

Además, destaca que "uno de los mayores beneficios" es que gracias al buen clima, las personas no tienen que gastar dinero para divertirse. "Puedes hacer un picnic, una barbacoa, ir a la playa o dar un paseo en bicicleta. En Inglaterra, había que gastar para salir y disfrutar, nunca se puede hacer ninguna de estas cosas", reitera en la entrevista.

"No siento que esté trabajando muchas horas. Trabajo desde casa y desde la oficina, por lo que es mucho más variado. Incluso puedo responder correos electrónicos por la noche cuando estoy en la playa". Amy admite que tanto ella como su marido siguen trabajando duro, pero "su trabajo español es mucho más flexible".

La británica admite que hacer amigos en España es "mucho más fácil". "Cuando te mudas aquí, alguien te toma bajo su ala y te invita a barbacoas. Tengo más vida social porque las noches son más claras. Si terminas de trabajar a las siete, puedes ir a la playa o a un bar hasta las diez, porque todavía hay luz".

Para los ingleses que pretenden mudarse a España, Amy tiene algunos consejos: aprender castellano y tener en cuenta costes "como el seguro médico". "Si no hablas español, tienes que pagarle a alguien para que haga todo por ti. Tuvimos que cambiar nuestros permisos de conducir y tuvimos que contratar a alguien para que nos ayudara a hacerlo", afirma.

Aunque la británica dice que echa de menos a su familia en el Reino Unido, no tiene reparos en emigrar. "Cuando nos mudamos por primera vez, pensé que volvería al Reino Unido una vez al mes. No había vivido fuera de Newcastle antes, y mi esposo pensó que me daría mucha nostalgia, pero no ha pasado. Solo he vuelto al Reino Unido dos veces en dos años", concluye en su entrevista.