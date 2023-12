Este olivo tiene 1.701 años y es el más viejo de España

¿Sabías que el olivo es un árbol capaz de dar titulares más allá del elevado precio del 'oro líquido'? ¿Sabías que hay ejemplares que pueden vivir más de un milenio? Y, ¿sabías que en España el más vetusto de todos ellos ya ha visto cumplir la friolera de 1.701 primaveras?

Efectivamente, el olivo más viejo de toda la Península ibérica tiene más de 1.700 años. Su historia se remonta al año 314 d.C., en un momento en que Hispania era dominada por el emperador Constantino I. Según ABC, un estudio científico a cargo de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha permitido datar dicho olivo.

El análisis capitaneado por Antonio Prieto, catedrático de Dasometría de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestales y de Medio Natural ha revelado que se trataría también de los más antiguos del mundo, no solo de la Península ibérica.

Con todo, una de las mayores curiosidades de este olivo milenario es que no se encuentra en la comunidad en la que, a priori, todos apuntarían a la que lo alberga. Sí, si has dudado, has ofendido a toda Andalucía. Este gran olivo no se halla en tierras andaluzas, sino que se encuentra en Cataluña. Concretamente, en Farga de l'Arión, en Ulldecona (Tarragona).