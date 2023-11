Este es el significado de la palabra más bonita en euskera

Pinpilinpauxa es la palabra más bonita en euskera. Así lo decidieron los 2.000 internautas que participaron en la votación planteada por la Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza) en 2010, hace más de una década.

La palabra pinpilinpauxa es eufónica, con una sonoridad agradable que resulta de la acertada combinación de sus elementos acústicos. Además, tiene un significado positivo y evocador, ya que la mariposa es un símbolo de belleza, libertad y transformación.

Como apunta el blog Walk on the Basque Side, aunque pinpilinpauxa es la palabra más bonita del euskera y significa mariposa, el idioma oficial del País Vasco cuenta con hasta un centenar de formas para referirse a estos insectos. "En el siglo XX, el filólogo alemán nacido en el País Vasco Gerhard Bähr afirmó que las variantes de la palabra para denominar a la mariposa llegan a cien, si no pasan de ahí", explican en un post.

En la votación de 2010, la palabra más bonita del euskera tuvo que batirse el cobre con otras apuestas de la Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza), comoamets (sueño), maitasuna (amor), bardo (poeta) y euskara (euskera). Sin embargo, pinpilinpauxa fue el vocablo que recibió la mayor cantidad de votos.