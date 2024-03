Esto dice la ley española sobre el reclutamiento forzoso en caso de guerra en Europa

Anadolu Agency via Getty Images

A finales de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alertó de que es necesario un “despertar urgente” de Europa en el ámbito militar, ya que “la amenaza de guerra no es inminente, pero no es imposible”.

En ese sentido, cabe preguntarse si, en ese potencial escenario bélico, sería posible que tuviera lugar un reclutamiento forzoso en España. Aunque el servicio militar obligatorio (conocido coloquialmente como ‘mili’) llegó a su fin en España en el año 2001, ello no tiene por qué ser sinónimo de que ese reclutamiento no se pueda llevar a cabo, todo depende de lo que digan las leyes.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El artículo 30 de la Constitución Española subraya que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España” y señala que “mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”.

Sin embargo, este tipo de situaciones poco habituales (como un conflicto armado) se encuentran mejor reguladas en la Ley de Seguridad Nacional, que tiene como objetivo ofrecer una respuesta efectiva ante desastres naturales, guerras o pandemias.

Tal y como recoge El Blog Salmón, la mencionada ley no indica que se pueda movilizar a los civiles españoles en una guerra, pero sí que se establece un planteamiento estratégico que involucraría de lleno al conjunto de la sociedad.

No obstante, esta ley no puede estar por encima del derecho fundamental reconocido en el artículo 30.2 de la Constitución: la objeción de conciencia. Por lo tanto, un reclutamiento forzoso no sería posible en España.