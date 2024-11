Esto es lo que significa guardar ropa que no se usa en el armario según una psicóloga

A muchas personas les ocurre que pese a no ponerse nunca algunas prendas de ropa, las continúan guardando eternamente en el armario como si formaran parte de su vestuario habitual.

Este tipo de comportamiento puede tener diversas explicaciones e interpretaciones. Tal y como recoge el medio portugués ND Mais, para arrojar luz en el asunto, una psicóloga ha confeccionado una lista con los posibles significados que tiene no sacar del armario la ropa que no se usa.

Apego emocional

Hay ciertas prendas que se asocian a un determinado momento especial, por lo que desprenderse de ellas supondría deshacerse de recuerdos que pueden ser importantes desde el punto de vista emocional para una persona.

Miedo a no tener suficientes opciones

Otro motivo por el que se acumula en el armario ropa que no se utiliza es el temor a no tener suficientes opciones para elegir qué ponerse en el futuro o a perder algo que sea valioso.

Dificultad para tomar decisiones

Relacionado con la explicación anterior, guardar prendas que no se usan puede indicar que una persona tiene dificultad para tomar decisiones.

Perfeccionismo

También hay personas que justifican tener ropa en el armario que nunca se han puesto escudándose en que, hasta el momento, no han encontrado la ocasión perfecta para poder estrenarla.

Búsqueda de la identidad

La forma de vestir es una manera de expresar la identidad de una persona. En consecuencia, la acumulación de prendas sin estrenar puede indicar que esa persona está buscando cuál es el mensaje que quiere enviar con su ropa.

Hábito o costumbre

Otra explicación (bastante común) a la acumulación de ropa en el hogar es simplemente que no dedicar tiempo a organizar el armario se trata de un hábito adquirido.