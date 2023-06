Un estudiante de 56 años tira la toalla tras intentar 27 veces entrar a la universidad

Forma parte de la rutina de los niños, adolescentes e incluso adultos. Someterse a un examen siempre es difícil y en ocasiones, aprobarlo puede llegar a ser imposible. El mejor ejemplo es Liang Shi, un chino de 56 años que, tras más de 20 intentos -27 concretamente- no ha podido lograr una nota que le sirva para acceder a la carrera universitaria que tanto anhela desde hace cuatro décadas.

En China se denomina Gaokao y sería el equivalente a la selectividad que se realiza en España, y para Liang se trata del mayor desafío de su vida. Montó su negocio, se casó tuvo un hijo, pero a sus casi 60 años, no ha sido capaz de pasar la prueba que le acredite como universitario.

Su objetivo era ingresar en una de las mejores universidades del país, algo que, con el paso de los años, ha cambiado por "entrar en cualquier universidad", algo que parece resistírsele de forma inaudita.

Nota insuficiente

Durante el mes de junio, el célebre ciudadano chino -cuenta con un canal de Douyin, el equivalente a TikTok en China- que ha saltado a la fama por este curioso caso, llegando a copar portadas y titulares de periódicos nacionales, se presentó a las pruebas de Gaokao junto a 13 millones de estudiantes, con el mismo resultado que las otras 26 veces: insuficiente.

Tras realizar el examen, aseguró en la mencionada red social que no estaba especialmente satisfecho con el trabajo realizado, algo que no le privó de mantener la esperanza de aprobar el examen, aunque él ya era consciente de que, una vez más, la suerte no estaba de su parte. “Puede ser un poco difícil si quiero ir a una buena universidad este año”, aseguró en su vídeo.

Con una nota de 428 puntos (sobre 750), Liang no consiguió la nota suficiente para ingresar en casi ninguna universidad del país, ni hablar de las mejores, como la de Sichuan, donde Liangs ansía entrar en algún momento de su vida.

Pese a su insistencia, a prueba de fuego, se mostró bastante apenado tras las notas obtenido: “Estoy muy decepcionado ahora, muy decepcionado. Creo que la puntuación no puede ser tan mala”, afirmó a través de sus redes sociales. “Aunque pensé que esta prueba fue un poco fallida, no pensé que obtendría una puntuación más baja que la del año pasado”., se lamentaba el chino.

Más de 40 años

Para recordar el primer examen de Gaokao que realizó hay que remontarse a la décadas de los 80, justo hace 40 años, momento en el que se llevó su primera decepción tras no superar la puntuación exigida, según informa el medio China Daily.

Tras varios intentos, en 1992 le llegó el primer momento de gloria: la nota le permitía entrar en la universidad de Nanjing, algo que descartó por no ser una de las más importantes del gigante asiático y de lo que, 30 años después, se arrepiente profundamente.

Ya en el siglo XXI, en la década de 2010, ha estado presente en todos los exámenes anuales de Gaokao, que se han saldado con el mismo resultado pese a haber trabajado duro, como él mismo afirmaba, manteniendo una rutina de estudio estricta.

Sin duda, es uno de los casos que más expectación ha generado durante los últimos tiempos debido al gran número de intentos realizados para lograr un objetivo que, tras más de 40 años, sigue sin lograr y parece que esta ha sido su última 'bala'.