Filtran la conversación en radio de los bomberos del incendio de Valencia: "Hasta aquí llegamos"

Eduardo Manzana/Europa Press via Getty Images

Los primeros momentos en los que se registraron las llamas que desencadenarían el brutal incendio de dos edificios de un mismo bloque en el barrio valenciano de Nou Campanar estuvieron marcados por unas tareas para evacuar a los vecinos de muy poco tiempo antes de que fuera imposible.

En este sentido, el diario Las Provincias ha tenido acceso a la grabación de la radio de los bomberos en los que quedó registrado una conversación que permite hacerse una idea de los duros momentos y peores presagios a los que se vieron sometidos los profesionales del equipo de extinción.

Dicha grabación fue tomada pasadas las 18.00 horas, cuando el edificio ya estaba envuelto en llamas y estas se extendían a una velocidad vertiginosa. En ella se escucha a dos bomberos comunicarle a sus compañeros que, ante la gravedad en el interior del edificio, no vuelvan a por ellos. En otras palabras, se despiden ante una muerte segura en una escena que solo estamos acostumbrados a ver en guiones de películas.

"Compañeros, hasta aquí llegamos"

Según recogió el mencionado diario, los dos primeros bomberos que habían accedido al interior del bloque incendiado comunicaron el siguiente mensaje: "Compañeros, hasta aquí llegamos. No entréis a por nosotros". Lo hacen muy tranquilos y con una paz impropia de la situación, pero convencidos de que es imposible otro desenlace en esas situaciones.

No obstante, y a pesar del talante y del tono, sus compañeros deciden que no ha llegado esa hora. Un cabo de los bomberos toma la batuta y asume la responsabilidad -estaba desobedeciendo una orden-, accediendo igualmente con otro compañero a la torre. El desenlace, gracias a ellos, no son dos víctimas mortales más a la funesta lista de 10 fallecidos que dejó el suceso, sino un rescate para recordar.