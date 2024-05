Pere Aragonès no recogerá su acta de diputado y abandonará la primera línea

Pere Aragonès, candidato de ERC, ha anunciado esta mañana que no recogerá su acta de diputado y que abandonará la primera línea política tras los malos resultados obtenidos este domingo. "Inicio una nueva etapa pero con el mismo compromiso por una Cataluña libre e independiente", ha dicho: "Es el momento de asumir responsabilidades".

A partir de ahora, ha manifestado, se centrará "en facilitar la transición desde el Gobierno en funciones hasta el nuevo Gobierno de la Generalitat". "Seguiremos sirviendo el país hasta que se produzca un relevo", ha señalado Aragonès. Del mismo modo, también comenzará una "transición en ERC" desde el rol de coordinador nacional. El líder republicano cree que ha llegado el momento de "cerrar este ciclo y abrir uno nuevo de crecimiento".

En su intervención, Aragonès, que ha apuntado que ser presidente de su país "es el honor más grande" que ha tenido, se ha mostrado "orgulloso de las transformaciones" que ha impulsado ERC y de "haber liderado un camino en solitario que ha permitido acabar con la represión". El todavía presidente catalán ha recordado que comenzaron una "legislatura dura haciendo frente a la represión" mientras negociaban para lograr "la libertad de los presos, la derogación del delito de sedición y una ley de amnistía a punto de entrar en vigor".

Sobre la determinación de ERC respeto a su apoyo a un Gobierno de PSC o Junts, Aragonès ha afirmado que es a ellos a quienes "les corresponde estrenar el nuevo escenario". ERC, ha dicho, "ha decidido ser un elemento de desbloqueo y asumirá su papel en la oposición". No ha especificado, sin embargo, si este desbloqueo significa permitir la investidura o no de Salvador Illa o Carles Puigdemont. "Serán ellos los que tendrán que entenderse y gestionar esta situación", ha advertido. No obstante, sí ha apuntado que su partido no está "para facilitar la investidura del PSC" ni para "participar de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC".

Varapalo electoral

Este domingo, ERC ha perdido 13 escaños respecto a 2021, quedándose en tan solo 20 diputados con el 13,68% de los votos. Estas cifras, sumadas al también mal resultado de la CUP, han llevado al independentismo a obtener el peor resultado en décadas.