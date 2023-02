Gonzalo Bernardos se sincera como nunca y relata cómo vivió parte de su adolescencia

La desigualdad social ha sido uno de los temas más tratados este sábado en laSexta Xplica, el programa presentado por José Yélamo, donde el economista Gonzalo Bernardos ha relatado, para ejemplificar, una parte de su adolescencia: "Dormí acompañado de un frigorífico hasta los veintipico".

Es por eso que ha tenido varios encontronazos con algunos de los invitados que sostenían que todas las personas pueden escalar de nivel social simplemente con esfuerzo, de manera que, a lo largo del programa, se ha acudido varias veces al término 'meritocracia'.

Lo primero que ha querido esclarecer Bernardos es que, "en España, el 80% de la riqueza se hereda", contraponiendo, así, algunas de las afirmaciones que se habían divulgado minutos antes.

"Muchas veces, los políticos y los empresarios dicen que está muy bien la Formación Profesional (FP)", ha empezado señalando. Sin embargo, "es muy difícil ver a un hijo de un gran empresario o de una persona que tiene mucho dinero ir a la FP".

El economista también ha asegurado que este tipo de personas, "cuenten o no con capacidad, siempre acaban teniendo una titulación universitaria". En cuanto a la meritocracia, ha opinado que "no existe o está bajo mínimos porque lo que importa son los amigos que tienes y qué relaciones tienes".

Para concluir con lo dicho, ha ejemplificado consigo mismo: "Yo soy un niño de aquellos que pudo tener el ascensor social. Yo dormí con mi tía hasta los catorce años y hasta los veintipico acompañado del frigorífico porque no había más".

Asimismo, ha relatado que nunca había tenido, ni siquiera, una mesa de estudio, sino que siempre debía realizar sus tareas en la del comedor. "Como en los años 80 y principios de los 90 la situación era muy diferente, pude mejorar mi nivel de vida respecto al de mis padres", ha agradecido.

No obstante, ha asegurado, para terminar su alegato, que, con las circunstancias actuales, este ascenso social no sería posible: "Si yo ahora tuviera veinte años, seguramente no lo podría haber hecho, y esta es una grandísima desgracia en España".