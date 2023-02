La reacción de Afra Blanco tras escuchar hablar a este influencer en 'laSexta Xplica' es IMPAGABLE

Este sábado ha tenido lugar un nuevo capítulo de laSexta Xplica. En esta ocasión, el programa ha contado con el testimonio del emprendedor e influencer Jorge Branger, que, nada más empezar a hablar, ya ha hecho saltar a la sindicalista Afra Blanco y al economista Gonzalo Bernardos.

"Las trampas de la meritocracia" ha sido uno de los temas tratados en el programa presentado por José Yélamo, donde, además, se ha puesto el acento en la desigualdad de oportunidades a nivel social.

Sin embargo, Branger ha opinado que, a pesar de "las cartas que te tocan en la vida", siempre vas a poder "cumplir tus sueños", independientemente "de dónde seas, de qué parte seas o quién seas", dando a entender que es una simple cuestión de esfuerzo y no de meritocracia, provocando la indignación de invitados como Blanco o Bernardos.

Según el influencer, "las cartas que te tocan en la vida son las que son y no se puede hacer nada al respecto", un comentario que ha provocado la irrupción de la sindicalista que ha señalado que eso es mentira y que "sí se puede hacer algo".

En el caso de la meritocracia, ha opinado que "todos estos mensajes que se están lanzando son super desalentadores para los niños en las escuelas, y lo que hay que hacer es mandar un mensaje positivo para que sueñen en grande, porque da igual de dónde seas o de donde provengas: puedes cumplir tus sueños".

Mientras escuchaba, Blanco ha estado gesticulando con la cara par dar a entender que no da crédito a las declaraciones del joven y ha repetido, con un tono muy contundente, que "no es cierto". Bernardos, por su parte, también ha negado las palabras del emprendedor para terminar añadiendo esto: "No, no. Oye, oye, ese es solo tu desarrollo personal".

Para sostener su teoría, Branger ha puesto de ejemplo a Amancio Ortega, el dueño de Inditex, una de las empresas españolas más exitosas, provocando la risa espontánea de algunos de los invitados. "Nació de la nada. Nace, crece, escala y crea la mayor empresa española", ha señalado.

Asimismo, también ha mencionado al dueño de Cabify, una empresa española de transporte muy conocida en el país, provocando la irónica sonrisa de Blanco, que no podía dejar de mostrarse sorprendida: "vino de un barrio obrero y creó un unicornio español. Yo creo que abre un poco el melón de que da igual de donde seas: sí se puede".

Las palabras del emprendedor, además de provocar la indignación de algunos de los invitados al programa, han suscitado una multitud de comentarios en Twitter.