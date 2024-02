Grecia, primer país de religión ortodoxa que aprueba el matrimonio homosexual 

El Parlamento de Grecia ha aprobado este jueves el matrimonio homosexual y la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, una medida impulsada por el Gobierno conservador pese a la frontal oposición de la influyente Iglesia ortodoxa. Se convierte así en el país número 20 de Europa, el decimosexto en el marco de la UE y el primero cristiano ortodoxo en permitirlo.

Desde 2015, Grecia reconoce una unión civil para parejas del mismo sexo, aunque sin los mismo derechos que los del matrimonio heterosexual. El primer ministro hizo de la aprobación del matrimonio igualitario una de sus promesas clave en la campaña en la que logró una clara victoria en junio de 2023, y ha mantenido su palabra, aunque después de la votación, el partido gubernamental Nueva Democracia (ND) se ha dividido.

Con 176 votos a favor, 76 en contra y 2 abstenciones, la reforma se aprobó con holgura, gracias a los votos de varios partidos opositores, ya que una parte de los 158 diputados del partido gubernamental, la conservadora Nueva Democracia (ND), votaron en contra (20), se abstuvieron (31) o salieron de la Cámara antes de la votación.

Durante su discurso durante el debate parlamentario, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha defendido que la medida "hace justicia" a las personas del mismo sexo y hace "visibles a personas que antes eran invisibles". "Este proyecto de ley pretende unir y no dividir", ha señalado, haciendo además un nuevo llamamiento a la Iglesia Ortodoxa, a la que ha pedido en repetidas ocasiones que no interfiera en los asuntos propios del Estado, evocando un pasaje bíblico: "Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".

El diputado Andonis Samarás, del gubernamental Nueva Democracia (ND), ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la sesión cuando ha afirmado que el matrimonio homosexual "no constituye un derecho humano" ni está garantizado por el Derecho Internacional. "Los Derechos Humanos son una cuestión demasiado seria para trivializarlos de esta manera. Y cualquier interpretación abusiva los menosprecia. Un derecho humano no es lo que uno pretende reclamar", ha asegurado, agregando que "pertenecer a Occidente" no significa "adorar cada tendencia y cada moda que se nos presenta". En este sentido, ha argumentado que la medida supone una "regresión" del derecho a la familia, puesto que los menores tienen derecho a tener padres de ambos sexos, y una "abolición" del modelo de familia nuclear.

El primer ministro ha venido argumentando que la reforma permite acabar con numerosas incongruencias legales que afectan a muchas familias, pese a que la reforma ha enfurecido a parte de sus votantes. Con la nueva legislación, parejas del mismo sexo tendrían mayor tranquilidad al liberarse de la preocupación de perder la custodia de sus hijos en algunas circunstancias.

"Se trata de un hito para los Derechos Humanos que refleja la Grecia actual: un país progresista y democrático, apasionadamente comprometido con los valores europeos", ha reaccionado el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en la red social X.

Alegría en el colectivo LGTBIQ+, pero con matices

"Hoy es un día de alegría y lo vamos a festejar como es debido", relató a EFE Lío Emanuilidu, que hace seis años tuvo con su compañera un hijo tras un proceso de fecundación in vitro, pero solo ella tiene derechos sobre el menor, ya que para el Estado griego es de "padre desconocido".

Emanuilidu cuenta que ya hizo todos los preparativos y ha fijado el 8 de marzo para casarse, principalmente para que su pareja pueda tener la patria potestad del niño y se libre del "enorme sentimiento de inseguridad y miedo" de que si a ella le pasase algo su hijo pierda "en un día a sus dos madres". Ese proceso, sin embargo, lo prevé "largo y costoso", según señala, ya que la ley exige que el progenitor no biológico adopte al menor para que se le reconozcan sus derechos de tutela legal, en los casos de las parejas lesbianas que ya tienen hijos.

Las asociaciones proderechos LGTBI han celebrado la "histórica" aprobación de la ley, pero algunas de ellas critican que no se haya autorizado la gestación subrogada para parejas homosexuales.

La reforma deja también en el limbo a las parejas del mismo sexo en cuanto al acceso a tratamientos de reproducción asistida, explica a EFE Ekaterini Trimmi, miembro del Comité Nacional para los Derechos Humanos y abogada de la organización "Familias Arcoíris" de Grecia.

Aunque el texto no se refiere a este asunto, "se entiende que los matrimonios de lesbianas sí podrán acceder a técnicas de reproducción asistida" para formar una familia, "en aplicación proporcional" de la legislación que existe para las parejas heterosexuales, señala a EFE Lina Papadopulu, profesora de Derecho en la Universidad de Salónica y una de las redactoras de la norma.

El matrimonio homosexual en el mundo

Actualmente, el matrimonio homosexual es una realidad en 36 países del mundo (35 estados pertenecientes a Naciones Unidas y la isla autónoma de Taiwán), de los que veinte son europeos: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Otros once son del continente americano: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México y Uruguay.

Completan la lista Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Nepal y la isla de Taiwán.

El primero en autorizar el matrimonio homosexual fue Países Bajos, en 2001, y le siguieron Bélgica, en 2003; Canadá y España, en 2005; Sudáfrica, en 2006; Noruega y Suecia, en 2009; Portugal, Islandia y Argentina, en 2010; y Dinamarca, en 2012.

En 2013 fue reconocido por la vía judicial en Brasil y aprobado mediante leyes en Uruguay, Nueva Zelanda y Francia.

A la lista se añadieron luego Reino Unido, en 2014 (aunque con la excepción entonces de Irlanda del Norte, que no admitió estos matrimonios hasta principios de 2020); y Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Puerto Rico, en 2015.

Luego lo hicieron Colombia en 2016; Finlandia, Malta y Alemania, en 2017; Australia, que celebró las primeras bodas gais en enero de 2018; Austria, Taiwán y Ecuador en 2019; Costa Rica en 2020; Chile, Suiza, Cuba y México, en 2022; y en 2023 Eslovenia, Andorra, Nepal y Estonia, donde entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Hay, además, Estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación, como es el caso de Croacia, Chipre, Hungría, Italia, la República Checa, o, hasta ahora, Grecia.