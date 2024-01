Recuperan este tuit de Julia Otero de 2018: dicen que "podría ser de hoy mismo"

Julia Otero es una de las periodistas referentes de España y tiene varias entrevistas y mensajes en X, anteriormente Twitter, que de vez en cuando, cuando la situación lo requiere, se recuperan.

En esta ocasión se ha vuelto a compartir en la red social de Elon Musk un mensaje publicado el 1 de diciembre de 2018, en el que Julia Otero, aludiendo a parte de la derecha española.

"No al divorcio. No al aborto. No al matrimonio gay. No a la ley antitabaco. No a la paridad. No al carnet por puntos. No a la educación sexual. No a restringir el tráfico en las grandes ciudades. De entrada, No a todo. Hasta que la realidad les alcanza, 10,20 o 40 años después", escribió la presentadora de Onda Cero.

Un mensaje que llega cuando el Gobierno de España acaba de aprobar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.100 euros. Cuando Sánchez llegó al gobierno apenas superaba los 700 euros.

