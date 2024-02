Le preguntan a Javier Calvo por quienes echan de menos los "chistes de mariquitas" y es demoledor

El director Javier Calvo ha dado una respuesta demoledora cuando, durante una entrevista, le han preguntado por todos aquellos que añoran los tiempos en los que se podían contar "chistes de mariquitas" sin ningún problema.

En una entrevista en El Mundo, le han planteado: "Pese a que algunos echen de menos los chistes de mariquitas, la palabra homosexual ya se puede decir alto y claro...".

"He sido homosexual antes de la Ley de Matrimonio Homosexual. Fui un niño y un adolescente en la España en que ser homosexual era ser un ciudadano de segunda y he vivido esa transición que, para mí, es la verdadera transición, la transición importante, la que siento como personal", empieza diciendo Calvo.

"De niño, iba a un cole donde en mi mente tenía muy interiorizado que ser gay era malo. Y a partir de ese día, cuando se aprobó la ley, vi la televisión y me dije: 'Ostras, que a lo mejor no es malo'. Gracias a esa ley hice mi transición para pensar que mi inclinación sexual era sana", recuerda.

En ese sentido, ha insistido en que "por mucho que se idealice la libertad de la Movida, en aquella época ser maricón era un estigma".

"Lo escuchabas por la calle y en la comidas familiares. Recuerdo que empecé a hacer una serie [Física y química] y no se me olvidará el día en el que los chavales del colegio me dijeron: 'Tú no vayas de guay que sabemos que vas mariconeando en la tele'. Y recuerdo que pensé: 'Qué me va a pasar ahora cuando se emita", rememora.

"Y desde hoy a mi yo de 16 años le doy una palmadita por la valentía que tuvo, aunque también tengo que confesar que en mi fuero interno deseé que no la viera nadie y la cancelaran enseguida", concluye.