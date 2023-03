Jesús González es el hombre que 'parte' más patatas en España: 31.000 kilos en casi un mes

Cantalpino, un pequeño pueblo salmantino rodeado de llanuras y campos dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista, estos días el tiempo parece haberse detenido. Es hora de preparar la siembra de la patata y buena parte de sus 800 habitantes no piensan en otra cosa. Apenas tienen tiempo.

Es el caso de Jesús González, un vecino de Cantalpino que junto a su familia lleva más de once días haciendo un trabajo que apenas se ve en otros pueblos de la Tierra de Peñaranda: partir patatas para tener la semilla de la próxima cosecha.

Partir patatas es un proceso laborioso que requiere de precisión y paciencia. Jesús, que podría contratar a alguien para que le echase una mano, prefiero hacerlo él mismo y así ahorrar costes en el proceso. También podría plantar la patata entera, pero de esa forma necesitaría el doble de semilla para plantar las 23 hectáreas de campo que tiene.

Es por eso que desde el 19 de marzo, Día del Padre, Jesús coge un cuchillo y una silla para pasarse 10 horas del día partiendo patatas. Lleva así once días y calcula que si mantiene el ritmo de 600 kilos diarios necesitará otros once más para alcanzar los 31.000 kilos necesarios para la siembra.

“La verdad es que te haces a ello”, explica Jesús a La Gaceta de Salamanca mientras completa su objetivo del día. Este trabajo agotador exige de Jesús una gran resistencia física y mental, ya que tiene que mantenerse concentrado durante horas, sin distraerse ni cometer errores.

No vale cualquier corte, hay que coger el brote de la patata y decidir en cuantos trozos partirla: tres o cinco pedazos, según el tamaño del tubérculo. El problema es cuando la patata no tiene brote, “que es cuando no es fácil partirla”, explica.

Jesús parte aproximadamente unas 16 patatas por minuto en su jornada laboral de 10 horas. Cuando acabe de leer este artículo, habrá partido ya unos 7.200 kilos. Aunque depende de la variedad, para plantar cada hectárea de campo se necesitan entre 1.300 y 1.600 kilos de patatas, así que saque una calculadora y descubra cuántos días le quedan para completar su tarea. Jesús es, sin duda, el hombre que más patatas parte en España.