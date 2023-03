Una mujer dice que los jóvenes de ahora no quieren trabajar y le dan una respuesta para enmarcar 

En el programa de este sábado de laSexta Xplica han abordado la situación de la hostelería, donde unos han señalado las dificultades para encontrar trabajadores y otros han destacado las malas condiciones laborales que se ofrecen en el sector.

Durante la conversación, Lamia Talbi Lahnaoui, dueña del restaurante Luna Egipcia, ha contado el caso de la Costa del Sol, lugar en el que se ubica su negocio, en temporada alta. "Ahí tenemos un plus añadido, que es el extra. Hay gente que no quiere trabajar como extra. Como no es un trabajo para todo el año, no le genera tranquilidad y permanencia. Ese fenómeno lo hemos visto desde la pandemia en adelante. Antiguamente, teníamos trabajadores y todo iba bien", ha asegurado.

Ante estas palabras, el presentador del formato, José Yélamo, ha preguntado qué ha cambiado, y la respuesta de la mujer ha provocado un intenso debate. "Ha cambiado su ideología. Antes, trabajábamos y nuestra obsesión era tener una casa propia. Trabajábamos lo que hiciese falta para tener esa casa, luego una casa de verano y después cambiar el coche. Los jóvenes de ahora no quieren, lo digo con total respeto", ha dicho.

Estas palabras no han gustado a muchos de los presentes en el plató. El vicepresidente del Consejo de la Juventud, Juan Antonio Báez, ha dejado una de las respuestas más contundente.

"Ahora tiene la culpa la juventud de que la hostelería pague mal, contrate mal, no cotice las horas que tiene que cotizar. De que te exploten y quieran tener esclavitud en el siglo XXI cuando se abolió en el siglo XIX. La juventud no tiene la culpa", ha destacado con vehemencia.

"Tiene la culpa quien contrata mal, quien paga mal y quien obliga al trabajador a hacer horas que no cotiza y trabajos por los que no cobra lo que tiene que cobrar", ha remarcado.

Tras esto, la mujer se ha querido explicar y ha añadido: "Yo creo que este señor ha ido por un tema que yo ni nombré. Los jóvenes no tienen la culpa, el pensamiento de los jóvenes ha cambiado con la pandemia".

Pero Báez ha vuelto a replicar. "La juventud no se puede emancipar con la temporalidad como la tiene. Una de cada cuatro personas jóvenes están en riesgo de pobreza. Y es por culpa de romantizar la precariedad y decir que los jóvenes no quieren hacer nada. ¡Eso es mentira!", ha aseverado.