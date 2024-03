La DGT confirma que en verano habrá motos camufladas patrullando por las carreteras

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a las tres de la tarde de este miércoles la segunda fase de la operación especial de Semana Santa en la que hasta las doce de la noche del próximo lunes, 1 de abril, prevé 9,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

Según ha informado la DGT, las mayores complicaciones se producirán a las salidas de las grandes ciudades durante la tarde del miércoles y la mañana del Jueves Santo, por lo que ha diseñado itinerarios alternativos para paliar los problemas de circulación por el centro de la península que es la zona de mayor concentración de tráfico en este periodo.

La DGT advierte que hay que prestar atención a los desplazamientos cortos y a las carreteras secundarias, que estarán especialmente vigiladas y en las que se incrementarán los controles de alcohol y drogas así como de velocidad, entre otros factores. Desde el comienzo de la operación en su primera fase, a las tres de la tarde del viernes 22, hasta las doce de la noche del lunes 25 han fallecido 13 personas en las carreteras españolas. La DGT espera que desde las tres de la tarde del pasado viernes hasta las doce de la noche del 1 de abril se produzcan 16,5 millones de desplazamientos, de ellos 9,6 millones en esta segunda fase.

Por ello, Tráfico insiste en llamar a la prudencia al volante con mensajes como "cero alcohol, conducir a una velocidad adecuada, hacer descansos cada dos horas o 200 kilómetros, o ponerse el cinturón" pues "aunque son consejos conocidos por todos aún hay personas que no los tienen en cuenta a la hora de ponerse a los mandos de un vehículo".

Al hilo de esta nueva campaña, el director general de la DGT, Pere Navarro, ha concedido una entrevista a El País en la que avanza novedades para las siguientes vacaciones por venir, las de verano, cuando "habrá motos camufladas patrullando por las carreteras", anuncia. "A partir del verano, habrá motos camufladas patrullando por las carreteras, de forma que el motorista que está al lado de otro puede ser un Guardia Civil. Sucederá sobre todo los fines de semana para aquellas zonas más conflictivas, de forma que acabemos con las animaladas. La segunda es más para el invierno", explica.

"Cuando haya nevadas, se prohibirá el circular o estar en el carril de la izquierda, de forma que puedan circular las quitanieves echando sal o los servicios de emergencia", añade Navarro.

"Este año está previsto que instalemos 88 radares más. Si comparamos con Europa, tenemos pocos" Pere Navarro, director de la DGT

También detalla novedades sobre los radares. "Este año está previsto que instalemos 88 más. Si comparamos con Europa, tenemos pocos, pero no es solo una cuestión de cantidad. Hemos hecho una instrucción que dice lo que hay que tener en cuenta, con unas fórmulas, para saber dónde instalarlo como sitios en los que ha habido siniestros motivados por la velocidad", dice en la entrevista a El País.

"Históricamente se han instalado donde se podía. Ahora se puede hacer donde se crea conveniente. Además, estamos cambiando el tipo de radar y vamos hacia el radar de tramo, que a todos nos parece más justo. En un punto cualquiera puede tener un exceso de velocidad, en un tramo de dos o tres kilómetros es más difícil. Pero aparte es que están señalizados antes de llegar. Si no frenas en ese punto, muchas veces pienso que si no te multan por exceso de velocidad es por tonto", prosigue.

En referencia a los movimientos de estas horas semanasanteras, recuerda que "todos sabemos que el miércoles será el día de más desplazamientos de todo el año y que el domingo", por lo que "habrá congestión con la operación retorno". "Todos lo tenemos claro. Si tuviera que dar algún mensaje especial, diría que cuidado con las motos. Uno de cada cuatro fallecidos va en moto", afina. Y lanza varios consejos: "Primero, disfruta del merecido descanso, no lo estropees en la carretera. Segundo, no vale la pena arriesgar. Lo demás es que todos los sabemos: ponerse el cinturón de seguridad; si bebes, no conduzcas; no tengas distracciones y en especial los motoristas, mucha prudencia. Como dice la campaña de este año, conducir es compartir".