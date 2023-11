La ley española que resuelve la medida de Milei para renunciar de ser padre

Es una propuesta que ha dado la vuelta al mundo. La diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, propuso hace unas semanas una normativa poco conocida, pero que en España no se podría poner en marcha.

Se trata de un proyecto de ley que prevé enviar al Congreso argentino para tratar el "renunciamiento a la paternidad", porque consideran que es "injusto" que las mujeres cuenten con "ciertos privilegios" por la maternidad.

Tras la elección de Milei como presidente del país, la diputada explicó en el Canal Trece que es un proyecto que "yo saqué cuando salió la ley del aborto". "Porque a mí me parecía que era injusto que las mujeres pudieran tener ciertos privilegios y los hombres quedaran siempre relegados al fondo del tarro", justificó.

""Hay mujeres que maltratan a sus hijos y alejan a los padres o los usan a los chicos de rehenes para sacar beneficios. Nosotros venimos a decir verdades incómodas", aseguró.

Pero la iniciativa no podría ponerse en marcha en España, según lo recoge el Código Civil. Salvo que el progenitor no sea el padre biológico, no podrá renunciar a su potestad bajo ningún concepto.

Así lo recoge el artículo 108 del ordenamiento, que señala que "la filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción". "La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial", ha detallado.

El Código Civil también recoge que los padres han asegurado que deben velar por ellos, alimentarles, proporcionales una adecuada formación escolar, acompañarles, educarles y representarlos y administrar sus bienes.