Pescan un monstruo de río de 20 kilos en pleno Zaragoza

Es, en lenguaje convencional, todo un 'monstruo', pero su pesca no ha sido precisamente por sorpresa. El pescador zaragozano Carlos Perdices ha sido noticia recientemente por haber capturado un gran ejemplar de carpa full scaled, un enorme animal que llega hasta los 20 kilos de peso.

El hallazgo tuvo lugar en el Ebro, a la altura de la plaza del Pilar de Zaragoza. Como reconoce el joven pescador a Heraldo de Aragón, llevaba más de tres años buscándolo y finalmente llegó su gran momento.

"Por fin puedo enseñar con muchísima alegría y orgullo un pez el cual llevo más de 3 años buscando en este precioso lugar. Un pez único y especial, un pez que alcanza la famosa barrera de los 20 kilos", informaba el propio Carlos Perdices en su cuenta de Instagram.

Allí comparte numerosas aventuras similares en diferentes rincones, en busca de algo que por fin ha llegado, de ahí su emoción.

"No es el más grande que he tenido en mis manos pero sí el más especial sin ningún tipo de duda no sólo por su tamaño y el lugar, si no también por sus preciosas escamas y genética", añadía el joven en su Instagram, acompañándolo con un peculiar posado con su 'monstruosa' captura.

Al tratarse de pesca deportiva, el mismo pescador aclara que una vez capturado el animal, y hecha la respectiva foto de rigor, la devuelve al agua. "Estuvo fuera del agua 10 minutos sólo y para el agua otra vez", respondía en sus redes a uno de los comentarios.