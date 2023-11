La NASA intenta recuperar la bolsa olvidada por una astronauta en el espacio

Las astronautas Jasmin Moghbeli y Loral O'Hara llegaron hace unas semanas a la Estación Espacial Internacional. En diferentes naves pero con una misión, permanecer en órbita a bordo de la estación espacial mientras participan experimentos científicos determinantes para la Misión Artemis, realizar tareas de mantenimiento o atreverse a dar alguna caminata espacial fuera de la ISS.

Precisamente, Moghbeli y O'Hara protagonizaron el 1 de noviembre de 2023 la primera caminata espacial conjunta de dos mujeres desde 2020. Entre los muchos objetivos del paseo se encontraba uno crucial para la Estación Espacial Internacional: reemplazar los rodamientos de un soporte giratorio que permite rastrear el Sol y que genera parte de la electricidad necesaria para alimentar la ISS, como explica la NASA en su blog.

Moghbeli y O'Hara pasaron más de 6 horas fuera de la Estación Espacial. Sin embargo, fue insuficiente para completar la lista de los objetivos del paseo espacial. "Las astronautas habían planeado quitar y guardar un dispositivo llamado Grupo de Radiofrecuencia, pero no hubo tiempo suficiente para completar el trabajo" por lo que ambas decidieron retrasar la operación hasta la siguiente caminata, señala la NASA.

No obstante, cuando regresaron al interior de la estación internacional no lo hicieron con todo el equipamiento con el que habían salido. Durante la misión, una bolsa de herramientas se soltó de su arnés de seguridad y acabó alejándose de la ISS. Aunque en un primer momento se planteó la posibilidad de recuperarla, pronto se desechó la idea al determinarse que, pese a quedarse cerca de la Estación Espacial Internacional, no supone una amenaza.

"El Control de la Misión analizó la trayectoria de la bolsa de herramientas y determinó que el riesgo de colisionar con la estación es bajo. La tripulación a bordo y la infraestructura de la ISS están a salvo sin que sea necesario realizar alguna acción de recuperación", aclara la Nasa en su blog.

La científica Meganne Christian, astronauta en reserva de la Agencia Espacial Europea, compartió en su cuenta de 'X' un fragmento de la grabación de la cámara del casco del traje espacial de Jasmin Moghbeli que muestra cómo se pierde la bolsa en medio del espacio y el inútil intento de recuperarla.

Visible desde la Tierra

El vídeo que compartía Meganne Christian era, a su vez, una respuesta al post del astrofísico Jonathan McDowell, quien asegura que Estados Unidos ha catalogado la bolsa de herramientas como el objeto 58229/1998-067WC, un dato que permitirá rastrearlo a los observadores de basura espacial.

Según McDowell, la bolsa de herramientas se encuentra en una órbita estable y espera que vuelva a entrar en la atmósfera de la Tierra en unos meses, instante en el que se quemará por completo sin poner en riesgo a nadie en la superficie terrestre.

Pero antes de que llegue ese momento, existe la posibilidad de ver la bolsa de herramientas flotando en el espacio. Para los interesados, solo necesitan seguir la trayectoria de la Estación Espacial Internacional (ISS) y apuntar sus prismáticos o telescopios hacia un punto situado a pocos minutos de la ruta programada. Con un brillo de magnitud seis, la bolsa de herramientas está al límite de lo que el ser humano puede ver a simple vista en condiciones ideales.