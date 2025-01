La pregunta que nadie espera en una entrevista de trabajo y que demostrará que eres perfecto para el puesto

Uno de los grandes (y más temidos) momentos en toda carrera profesional, las entrevistas de trabajo. Un cara a cara, presencial o telemático, del que depende el futuro laboral.

No hay una fórmula perfecta. Ni ir de muy serio, ni hacerlo demasiado relajado, ni gracioso ni distante. Cada cual tiene su estilo... y cada empleador, también. Pero sí hay recomendaciones con cierto fundamento, como suele tratarse en las redes sociales.

Hay una clave, la esperada última pregunta. Aquello de ¿tienes alguna pregunta que quieras hacernos? Sea con esta u otra formulación. Una oportunidad para sorprender, terminar de generar buena imagen... o terminar de destrozar las posibilidades de ser contratado.

Según un conocido ingeniero y creador de contenidos en TikTok, @carlosescontratado. esa forma de acabar la entrevista puede ser crucial, por lo que no se debe dejar pasar la oportunidad de abrochar correctamente la entrevista.

Así, el profesional recomienda plantear algo como lo que expone en sus redes: "Supongamos que he obtenido el puesto y, dentro de un año, tenemos una revisión en la que usted me dice que he hecho un trabajo excelente. ¿Qué habría hecho durante ese año para que usted dijera eso?".

Y lo cree exitoso porque aúna la exhibición de interés por crecer, desarrollarse personalmente y también por el desarrollo de la empresa que aspira a ficharle, cuestiones que suelen ser muy del agrado de todo empleador.