Las redes se llenan de comentarios por un helado que no se derrite y un experto sale al paso para explicarlo

gorkemdemir via Getty Images/iStockphoto

Un usuario de Reddit compartió una imagen de un helado de la marca de Kaufland que, después de dos días en el fregadero, parecía mantenerse intacto sin haberse apenas derretido, algo que sorprendió a muchos de los usuarios de internet. La publicación ha alcanzado casi 1.000 'likes' en los primeros diez días, así como cerca de 300 comentarios.

"Un amigo mío dejó una caja de esto en mi casa y lo probé. No me gustó mucho, así que lo tiré al fregadero. La foto que ves fue tomada dos días después. El helado no se derrite. ¿Alguien sabe qué productos químicos podrían ser responsables de esto?", preguntó en la red social el usuario.

"La mayoría de los helados industriales producidos industrialmente no se derriten por completo" comentó en una de las respuestas otra persona. "El chocolate no se derrite a temperatura ambiente. ¿El resto? No sé", respondió otro usuario.

¿Por qué algunos helados no se derriten?

La razón por la que el helado no se derritió, aún estando a temperatura ambiente, es según el Dr. Stefan Asam, asistente de investigación en la Cátedra de Química Analítica de Alimentos, debido a que lleva ingredientes más allá del agua que provocan que éste aguante casi intacto.

Por ejemplo, "también están presentes los componentes de la leche, el azúcar y la grasa de coco, que forman una masa semisólida con los aditivos mencionados (emulsionantes y espesantes). Dependiendo de las condiciones ambientales, la superficie también puede secarse debido a la evaporación del agua, lo que da como resultado la imagen que se muestra", concluye el experto.

"La pregunta mucho más importante sería por qué lo dejas en el fregadero durante dos días", comenta otro usuario humorísticamente en su publicación. "Por la ciencia", le responde otro. "Quería irme a dormir y limpiar al día siguiente. Luego vi que no se había derretido, y decidí dejarlo allí para ver qué estábamos comiendo. Me sorprende que un helado no se derrita, y quiero saber en cuántos días se derrite y si alguna vez las bacterias entran en contacto con la cosa", aclaró finalmente el propio responsable del post.