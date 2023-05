Lleva 15 años de baja y denuncia a su empresa por no subirle el sueldo

Un trabajador de la empresa tecnológica IBM les ha llevado a los tribunales por no haber recibido ningún aumento de sueldo durante los últimos 15 años. Resulta que Ian Clifford, como se llama el denunciante, lleva de baja laboral por enfermedad desde el año 2008.

Alega está siendo víctima de "discriminación por discapacidad", a pesar de estar sujeto a un plan de salud de la empresa, por el que recibe más de 60.000 euros al año hasta que cumpla los 65 años. Sin embargo, para él esa cantidad no es suficiente por culpa de la inflación.

Atendiendo a ese plan, cada empleado puede recibir el 75% de su sueldo hasta que complete su recuperación o hasta que se jubile o fallezca. Como Clifford cobraba unos 82.000 euros anuales, el salario se le redujo hasta los 61.500 euros por estar de baja laboral.

Más de 15 años de baja laboral

Su primera baja laboral se produjo en septiembre de 2008 y se prolongó hasta 2013, cuando IBM le incluyó en su plan de discapacidad atendiendo a sus quejas. En ese momento le pagaron una indemnización de alrededor de 10.000 euros, de tal modo que acordó con la empresa no volver a presentar más quejas.

No obstante, no contento con ello, en 2022 denunció a la empresa porque el objetivo del plan de salud era, según él, "brindar seguridad a los empleados que no pueden trabajar". Y eso no se podría conseguir "si los pagos se congelan para siempre".

Pero el juez encargado del caso desestimó su demanda considerando que había percibido ya "un beneficio muy sustancial y un trato favorable".