Le dice a su jefe que está de baja y su respuesta provoca una ola de indignación en Twitter

La cuenta Soy Camarero, perfil especializado en compartir contenido relacionado con la hostelería, ha publicado en Twitter una historia sobre un trabajador que está de baja y la respuesta de su jefe que está indignando a muchas personas.

Soy Camarero ha mostrado el parte de baja de este trabajador al que le hicieron mal una punción lumbar y le tuvieron que dar la baja porque no estaba capacitado para ejercer su labor.

A través de Whatsapp le ha contado a su jefe cómo se encuentra. "Algo mejor pero sigo con muchos dolores de espalda y cabeza. Ayer pude ver a una fisio que nos ayudó un poco pero es muy jodido", le ha explicado.

En otro mensaje ha añadido: "El miércoles me han dicho del ambulatorio que se comunicarán con vosotros por la baja de estos días que no he trabajado pero no sé cómo va eso. ¿No os afecta a vosotros no?".

A lo que su jefe le ha respondido para cabreo de muchos: "Te lo contaremos como vacaciones me imagino". La publicación ha desatado una oleada de indignación en Twitter donde se puede leer mensajes como: Pues que le ingresen que asi será como un resort", "¿Pero cómo pueden tener tanta cara?", "Qué denuncia a magistratura de trabajo más bonita" y "Ante esto, denuncia a la inspección de Trabajo".