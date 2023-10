Málaga se queda sin Pegasus y sin protección en las carreteras

Desde que el 11 de agosto se estrellará en Almería un helicóptero Eurocopter AS355, la provincia de Málaga se ha quedado sin protección en las carreteras. Esto se debe a que era la única aeronave con el sistema Pegasus operativa en esa zona.

Dos meses después, la provincia sigue sin vigilancia en las carreteras. Aunque la DGT asegura que se ha suplido la falta de helicópteros con drones para controlar las infracciones más graves.

No obstante. según han denunciado a Sur varias fuentes, esta carencia de Pegasus está provocando un caos en la seguridad vial de la Costa del Sol. Se trata de una zona en la que hay una gran cantidad de coches de lujo, que suelen cometer infracciones por exceso de velocidad.

Pero no se sabe cuándo llegará un sustituto para este helicóptero. Además, la aeronave más cercana se encuentra en la base de Sevilla y no está operativa porque está pendiente de una revisión mecánica. Así que Andalucía, la segunda comunidad más extensa de España, no tienen ningún sistema de vigilancia de carreteras por aire.

El problema es que no hay un contrato de suministro para reparar las piezas estropeadas de estos helicópteros. De hecho, no suponen un gran desembolso económico, pero si no hay un acuerdo, no se pueden comprar.