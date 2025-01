Militares rusos disparan un cañón de campaña hacia posiciones ucranianas, en un lugar no revelado de Rusia, una imagen cedida por el Ministerio de Defensa de Moscú.

Las reservas de armas soviéticas de Vladímir Putin, que inicialmente estaban reservadas para un posible conflicto con el bloque capitalista, comienzan a agotarse, según informa la revista independiente rusa The Insider, lo que podría provocar una limitacióna la hora de llevar a cabo nuevas ofensivas. La gran parte de ellas han sido destruidas en combate, enviadas a Asia y África o desmantelada.

"El ejército ruso se está acercando cada vez más al punto en que el agotamiento de su flota de equipo pesado limitará seriamente su capacidad para realizar operaciones ofensivas", detalla el artículo, al tiempo que afirma que esto ayudará a reducir la "intensidad de la guerra".

Se calcula que las reservas de equipo que se pueden desplegar a día de hoy son de 2.000 tanques, 2.000 vehículos de combate de infantería (VCI) y 3.000 vehículos blindados de transporte de personal (APC). Sin embargo, la gran parte del equipo se encuentra en su mayoría "en condiciones técnicas insatisfactorias" lo que significa que es "extremadamente improbable que puedan repararse y enviarse al frente".

Según los analistas occidentales citados por The New Voice of Ukraine , el país más grande del mundo comenzará a enfrentar probablemente problemas de escasez en sus reservas militares a finales de 2025 o sobre la primera mitad de 2026.