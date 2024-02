Miguel Assal, el Técnico en Emergencias que conciencia en la red: "La gente realmente no sabe actuar"

Miguel Assal trabaja como Técnico en Emergencias Sanitarias en el Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar (Murcia), lo que comúnmente se conoce como "agente de Emergencias", y es que son profesionales "muy polivalentes".

De hecho, es precisamente su experiencia en el sector el que le ha llevado a ser todo un referente de los primeros auxilios para muchos usuarios en redes sociales. Cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram (@miguel_assal) y dos millones y medio en TikTok (@miguelassal). Su fama llega tan lejos que ha creado, incluso, su propio show para divulgar, todavía más si cabe, su conocimiento al resto de la ciudadanía.

"No solo trabajamos en ambulancia, sino que también coordinamos Policía Local y Bomberos. Si hay que salir a un rescate en agua, salimos, porque todos somos buceadores y socorristas", añade durante la entrevista concedida a El HuffPost.

La enseñanza siempre ha sido una de sus pasiones. Por eso ahora, comparte todo lo que sabe a través de libros que presenta en centros educativos y espectáculos en los que enseña a la gente, adultos y niños, a actuar en situaciones de emergencia.

"Por cada minuto que pasa, el paciente pierde un 10% de probabilidad de sobrevivir" Miguel Assal, Técnico en Emergencias Sanitarias

En su libro 'Salvar vidas: Salvar una vida depende de ti', proporciona, incluso, códigos QR que redirigen al lector a vídeos para que, en caso de accidente, sobre todo un menor, sepa actuar hasta que llegue la ambulancia, ya que "los niños se centran más en el contenido visual, lo proyectan y así también lo pueden entrenar".

Por lo general, su equipo es el primero en llegar a cada emergencia que ocurre en el municipio en el que trabaja, "desde una fiebre hasta atragantamientos, paradas cardíacas, hemorragias... cosas que realmente ponen en peligro la vida" y donde hay que actuar con la mayor eficacia posible.

La importancia de dar visibilidad

"Con el altavoz que tengo en redes sociales me he dado cuenta de la desinformación tan grande que hay. La gente realmente no sabe actuar, y lo vivo día a día. Normalmente, cuando llegamos a un aviso no hay nadie que esté actuando", ha lamentado. "A cuanta más gente llegue esta información, más vidas se salvarán", porque no solo los "médicos, enfermeros y técnicos de ambulancias tienen que saber de esto".

Es por eso que Assal pone el foco e insiste mucho en la necesidad de difundir un conocimiento básico en primeros auxilios. Es importante "enseñar a la gente y educar desde la infancia, porque los primeros minutos de una emergencia son vitales".

"Los niños con cinco años pueden empezar a hacer RCP" Miguel Assal, Técnico en Emergencias Sanitarias

Y pone un ejemplo: "En el caso de las paradas cardíacas, con todas las que hay en España, cuando llegamos ya han pasado entre 5 y 8 minutos, por lo que se complica todo. Por cada minuto que pasa, el paciente pierde un 10% de probabilidad de sobrevivir. Por eso esa primera actuación es tan importante (...) Esa persona deja de respirar, el corazón deja de latir y al final es posible que no haya forma de poder revertirlo".

El problema, según Assal, es que en la sociedad "prácticamente no se habla de esta temática", es decir, no se le da la importancia que merece: "Nadie nombra los primeros auxilios. El otro día ofrecí una conferencia en Sabadell de primeros auxilios en bebés menores de un año y los padres tenían un desconocimiento brutal. Les dan lactancia y preparación al parto, pero no saben actuar frente a una emergencia si a ese niño le pasa algo".

Desde la infancia

Su libro está elaborado precisamente para "poder implementarlo en los colegios" y que los menores adquieran este tipo de conocimientos en la infancia. De hecho, lo que muy poca gente sabe es que los niños de cuatro o cinco años ya "son capaces de hacer control de hemorragia, pueden empezar a hacer RCP, llamar al 112 o incluso colocar a su padre o madre en posición lateral de seguridad...". Son nociones "muy básicas que todo el mundo tiene que saber".

"La persona que te salva la vida es que está ahí contigo cuando hay una emergencia", asegura. El profesional explica que, precisamente por esta razón, en países como Estados Unidos cuentan con "programas de concienciación y trabajo", los cuales enseñan a saber actuar, por ejemplo, "ante atentados o tiroteos en colegios". De hecho, allí los menores de cuatro años "entrenan control de sangrado" y aquí en España esto no se ve: "Van muy por delante de nosotros".

Lo que sí se hace en España es la organización de charlas en colegios, centros educativos e incluso empresas para "tratar de dar la información" necesaria y que la ciudadanía sepa actuar con rapidez en caso de emergencia, aunque en ocasiones esto es insuficiente.

"Los niños son esponjas" y tienen la capacidad de aprender esto y enseñar, incluso, a sus padres, añade. "Me dedico mucho a eso, a que los papás enseñes a los hijos. Y también tengo mucha audiencia de niños de entre seis y doce años que instruyen a sus padres a actuar. Y así estos se dan cuenta de que son cosas que deben saber, les entra el gusanillo y al final aprenden algo que es útil".

'Salvar vidas: Salvar una vida depende de ti'

El libro menciona "106 casos con 106 vídeos en los que se habla de todo, de todas las emergencias que pueden ocurrir, desde las menos graves hasta las más graves". Habla, en concreto, de las "muertes reversibles". Las más frecuentes con el ictus, infarto, parada cardiaca, atragantamiento o control de sangrado, entre otras. "Son emergencias en la que tú puedes revertir la muerte de una persona" si sabes cómo actuar: "Solo necesitas los conocimientos y tus manos".

"Se mueren muchos niños por hemorragias exanguinantes" Miguel Assal, Técnico en Emergencias Sanitarias

Assal insiste en que son "técnicas muy sencillas, aunque a veces lo compliquemos todo mucho más". Hay que tener en cuenta que "cuanto más tiempo pase el paciente" sin ser atendido, "mayores serán las secuelas y peor será el pronóstico", y reitera que "el tiempo es muy importante".

El sanitario también menciona como primera causa de muerte en España las "emergencias cardiovasculares, como los infartos". En palabras de Assal, "la segunda son los suicidios, porque la salud mental está como está, y la tercera son los atragantamientos, pero esta no suele salir en las noticias".

Sus peores experiencias

Hablando de los avisos más y menos frecuentes, el profesional admite que, personalmente, "el tema de los niños" es lo que más le afecta: "Hay que intentar mantener la cabeza fría, pero es lo que más se te queda grabado".

Y así relata una de últimas emergencias que más le ha afectado: "Era un bebé de cuatro meses fallecido por la maldita muerte de cuna. La mamá se despertó por la mañana y se encontró al bebé sin respirar dentro de la cuna (...) Nos dieron el aviso a las 6.40 de la mañana. El bebé ya no respiraba, la madre entró en pánico y salió corriendo a casa de los abuelos sin llamar a emergencias. Fue una persona que pasaba por la calle la que dio el aviso. Es mucho tiempo. Tampoco sabíamos cuánto llevaba ese bebé sin respirar".

Estuvieron "una hora haciendo maniobras de reanimación, pero no pudo ser y el bebé falleció", lamenta. "Yo tengo una hija pequeña de un año y estas cosas se te quedan grabadas", manifiesta Assal. Asimismo, dice que "muchas veces estas muertes son evitables porque son por asfixia, atrapamiento o estrangulamiento". El problema es que "a veces los padres no saben que, en la cuna, el bebé tiene que estar solo, no tiene que haber cojines, el colchón debe ser duro y la sábana estar bien ajustada".

Sin embargo, agradece que "no hay tantos avisos relacionados con niños", y los que hay son "más leves", ya que la mayoría de las emergencias afectan a gente mayor: "Con la edad, las emergencias aumentan. No todos los días hay avisos en niños, pero sí todos los días hay avisos en adultos".

Consejos básicos

"Todo padre tiene que saber resolver el atragantamiento de un bebé menor de un año o de un niño pequeño", asevera, y desmiente uno de los mitos más extendidos en la sociedad: "Cuando veas que una persona tose (por atragantamiento), no le toques. La tos resuelve el problema. Si le golpeas la espalda cuando está tosiendo, muy probablemente ese objeto que está provocando una obstrucción parcial, se convierta en obstrucción completa y lo compliques más. Solamente debes actuar cuando la persona ya no respira. Un signo muy claro en los niños es cuando se ponen azules".

Asimismo, "si el bebé es menor de un año, lo ideal es cogerlo con el antebrazo, colocarlo boca abajo, inclinarlo sobre tu muslo y aplicar cinco golpes con fuerza entre las dos escápulas". Pueden ser "palmadas con el talón de la mano", explica. "Esto, casi seguro, va a hacer que resuelva el problema. Si no es así, lo giraremos sobre nuestro otro antebrazo y con los dos dedos (índice y corazón) aplicaremos cinco compresiones torácicas hasta que se resuelva. Si queda inconsciente, sí que hay que empezar maniobras de RCP en el suelo y avisar a emergencias", concreta.

Miguel Assal dando una charla de primeros auxilios con bebés.

En segundo lugar, "todo el mundo debe saber comprimir un tórax, así como identificar que la persona no respira, que se sabe cuando no hay elevación del tórax". Solo con ver esto "ya tendríamos que poner nuestro talón de la mano en la mitad inferior del esternón y empezar a hacer compresiones con los brazos rectos, el cuerpo en la vertical y tratar de profundizar de cinco a seis centímetros, fuerte, hasta que lleguen" los técnicos sanitarios.

Sobre las hemorragias, aclara que hay que saber "buscar dónde está la zona del sangrado exacto y poner ahí los dedos o lo que se tenga, es decir, no se presiona ni por encima de la piel ni por encima del corte". De hecho, "se mueren muchos niños por hemorragias exanguinantes, porque los papás no saben hacer esa presión directa en el punto exacto en el que sangra".

Estas son solo algunas de las "nociones básicas" que todo el mundo debe saber. Para tratar de concienciar todavía más y divulgar sus conocimientos, Assal ha puesto en marcha el espectáculo 'Salvar vidas', el cual celebra en distintos teatros de toda España, donde "enseña a resolver las principales situaciones de emergencia, desmonta mitos y da consejos y claves útiles para que cualquier ciudadano pueda, literalmente, salvar vidas".