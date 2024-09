Una niña de 9 años pide una nueva pasta a la marca más conocida del mundo y la produce con el requisito más creativo

Margherita, una niña italiana de 9 años, al comer pasta en su casa, se dio cuenta de que la misma no contenía demasiada salsa en su interior debido a la propia forma del alimento. Así que la menor, con la ayuda de su madre, decidió enviar una carta al mismísimo director general de Barilla, Gianluca Di Tondo, para proponerle un nuevo diseño de pasta.

“Hola Gianluca Di Tondo, director general de Barilla, soy Margherita, tengo nueve años y medio y siempre como vuestra pasta. Justo hoy (15 de julio de 2024) estaba pensando en crear un nuevo tipo: los tapones”, señalaba la niña en la carta.

En ese mensaje enviado al directivo de la empresa, la niña incluso le propuso la forma que podía tener esa nueva pasta para poder incluir más salsa en su interior: la del tapón de un rotulador. “Si te gusta, puedes diseñarlo”, expresaba en la misiva la menor.

Tal y como recoge el medio italiano Corriere di Bologna, la compañía, a través del propio Gianluca Di Tondo, respondió poco tiempo después con otra carta a esa curiosa e insólita petición.

“Querida Margherita, siento mucho el retraso en responderte, pero desgraciadamente he estado viajando mucho por trabajo durante este periodo. Quería agradecerte que te guste tanto nuestra pasta”, expresó el director general de Barilla.

“También te agradezco mucho la maravillosa idea que me has enviado, inventar nuevas formas de pasta no es fácil y estoy seguro de que tus tapones serían realmente buenos. He transmitido el reto a mis colegas encargados de inventar nuevas formas y me han dicho que trabajarán en ello aunque no sea fácil. Gracias por tu preciosa carta”, destacó Gianluca Di Tondo.

La empresa cumplió con su compromiso

Pocas semanas después de esa carta, la empresa cumplió su compromiso con la menor: envió a casa de la niña de 9 años una caja que guardaba en su interior el nuevo diseño de pasta que ella había propuesto.

“Como te prometí, hemos estado trabajando en tu preciosa idea de los tapones y hemos conseguido producir una primera versión utilizando tecnología 3D”, le explicó el director general de Barilla a la niña en una carta que acompañaba el paquete.

“Puede que tardemos un poco en poder producirlas a gran escala, pero mientras tanto, queríamos que la tuvieras”, añadió Gianluca Di Tondo.