La OMS se interesa por la precariedad de la Atención Primaria española y ordena un informe

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está elaborando un informe sobre la Atención Primaria española con la colaboración del Ministerio de Sanidad y las autonomías, en el marco de la preocupación global por la precariedad, temporalidad y la falta de personal que amenaza a corto plazo la sostenibilidad de la sanidad española y europea.

En un contexto de alarma por la precaria situación de los profesionales de la salud en toda Europa, la OMS está haciendo un estudio del caso de la Atención Primaria en España para el que ya ha intercambiado opiniones con Sanidad, asociaciones profesionales, sindicatos y varias autonomías, aunque para la elaboración del informe la OMS hablará con todos los departamentos autonómicos.

A lo largo de los encuentros, la OMS ha detectado preocupación generalizada por la situación de los recursos humanos pero también propuestas de soluciones y planes para aliviar los problemas, según ha explicado a EFE Tomás Zapata, asesor regional de recursos humanos en salud de la OMS en Europa.

Los problemas en los recursos humanos han tomado tal magnitud que el 22 de marzo la mayoría de los países europeos y de la región de Asia adoptaron una declaración conjunta a instancias de la OMS que insta a la acción política y al compromiso de proteger, apoyar e invertir en trabajadores sanitarios y asistenciales.

Homenaje en los ambulatorios

En ese encuentro organizado en Bucarest (Rumanía) participaron 49 países, entre ellos España. La OMS rindió homenaje a los trabajadores sanitarios con una exposición que ponía en valor el trabajo de los profesionales, en este caso españoles ya que las fotografías se tomaron en centros sanitarios de Castilla-La Mancha.

Con muchos de sus profesionales, técnicos de la OMS hablaron sobre sus necesidades y preocupaciones profesionales. Es el caso de Carmen Baz, una médica de Atención Primaria de 66 años que coordina el centro de Salud de Buenavista, en Toledo, y que junto con sus compañeros relató su día a día en el centro de salud.

Carmen Baz ha explicado a EFE que cada vez ve más degradada la sanidad pública, especialmente porque no hay reemplazo para los sanitarios de su generación, los del "baby boom", que poco a poco van dejando sus puestos de trabajo y, sin embargo, no son sustituidos.

“La Atención Primaria lleva muchos años abandonada. No se ponen recursos, cada vez hay menos médicos de Primaria y en los últimos MIR se quedaron plazas vacantes porque nuestra especialidad está un poco degradada”, se queja Carmen Baz.

Esta doctora está a punto de jubilarse y lamenta el cóctel que supone tener escasez de recursos y de médicos ante una población cada vez más envejecida y, por lo tanto, más demandante.

El descontento laboral, en el foco

Tomás Zapata, experto en recursos humanos de la OMS que participó en la organización de ese encuentro internacional, asegura que el problema se va a agravar en los próximos años, cuando se esperan muchas jubilaciones. “A nivel europeo tenemos más médicos que nunca, lo que pasa es que el incremento en la demanda de servicios ha crecido más todavía que el número de médicos”, dice.

La situación de sobrecarga laboral ha llevado a nivel europeo y también en España a un aumento de los casos de depresión, estrés y ansiedad en profesionales sanitarios. “Hay un cansancio, una quemazón y una desafeción importantes. Es uno de los elementos clave que hay que resolver”, explica Zapata.

“Hay un cansancio, una quemazón y una desafeción importantes. Es uno de los elementos clave que hay que resolver” Tomás Zapata, asesor regional de recursos humanos en salud de la OMS en Europa

Según este experto, los profesionales necesitan reconocimiento económico pero no solo eso: “Hay que facilitar las condiciones de trabajo necesarias para que los trabajadores puedan desarrollar su vocación. Necesitan motivación, lo más importante es darles tiempo para que puedan atender a sus pacientes como ellos quieren”.

Félix Gómez es otro de los sanitarios cuyo rostro aparece en la exposición con la que la OMS pone en valor el papel de los sanitarios. Trabaja en el hospital Universitario de Toledo desde hace siete años y ahora tiene 33.

Explica a EFE así su situación: “La enfermería es una profesión que está poco reconocida por la sociedad e incluso también por el propio hospital, pero a mí el trabajo me gusta mucho. En la UCI ayudo a los demás, tanto a curarlos como a fallecer. La recompensa personal que me llevo a casa es mucho mayor que la que me da el sueldo”.

La Organización Mundial de la Salud muestra su preocupación por que estos problemas que expresan estos profesionales a título particular son extensibles y prácticamente generalizables. "La crisis del personal sanitario en Europa ya no es una amenaza inminente. Está aquí y ahora", alerta ese organismo, que insta a los países a hacer frente a los desafíos del personal sanitario.

No son la excepción

De hecho, las huelgas y protestas que se han sucedido este invierno en varias comunidades autónomas españolas no son un fenómeno aislado.

Recuerda la OMS que en Francia, por ejemplo, médicos y enfermeras realizaron una huelga el pasado noviembre con la participación de más de 100.000 trabajadores de la salud.

Dos meses antes, en septiembre de 2022, más de 6.000 enfermeras en Irlanda se declararon en huelga por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo.

En Alemania miles de trabajadores hicieron huelga en agosto de ese año por razones similares, y en Reino Unido las huelgas y paros de médicos, enfermeras y personal de ambulancia han afectado gravemente el sistema de salud durante meses.

En respuesta a estos desafíos, la Declaración de Bucarest aprobada la pasada semana insta a la acción política para mejorar la contratación y retención de los trabajadores de la salud, mejorar los mecanismos de suministro de personal sanitario, optimizar su rendimiento, planificar mejor y aumentar la inversión pública.