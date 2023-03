Las claves del acuerdo que pone fin a la huelga de la Atención Primaria en Madrid

Han tenido que pasar 123 días, 15 reuniones y manifestaciones multitudinarias en el centro de Madrid para que los médicos de la Atención Primaria madrileña desconvoquen una huelga que se ha prolongado más de cuatro meses. Será a las 8:00 de la mañana cuando los sanitarios vuelvan a sus consultas, en virtud del acuerdo firmado este jueves con la Consejería de Sanidad.

El documento contempla una serie de medidas que se agrupan en dos líneas de actuación: por un lado, para mejorar las condiciones laborales y organizativas, con la limitación de las agendas y la desburocratización de las labores, y por otro lado, abordar la falta de sanitarios en las categorías de médico de Familia y pediatras de Atención Primaria, haciendo más atractivas las plazas a nuevos profesionales.

Limitación de agendas

Los aspectos económicos, que cuentan con el visto bueno de Hacienda, serán implementadas antes de la incorporación de los nuevos MIR, que terminan su residencia el próximo 27 de mayo y se podrán así incorporar a sus nuevos puestos de trabajo dos días después, el lunes día 29.

El tema principal que motivó la convocatoria de los paros, la sobrecarga asistencial, se acometerá así con un nuevo sistema de limitación de agendas que garantice un tiempo por paciente de 10 minutos para Medicina de Familia y de 15 para Pediatría, con un máximo por profesional de 300 minutos, así como la absorción de la atención al exceso de la demanda en módulos adicionales.

De esta forma, existirán solo las agendas nominales de los facultativos (30 pacientes + 4 de urgencias en Medicina de Familia y 20+4 en Pediatría) y las que atiendan ese exceso de la demanda con voluntarios en turno contrario (50 euros la hora y un máximo de 4 horas).

Estarán gestionadas por las Direcciones Asistenciales, siete en la Comunidad, y serán los directores de los distintos centros de salud los encargados de la planificación. En cuanto a los tiempos de implantación de este nuevo modelo, 22 centros ya trabajan en ello y a partir de junio se incorporará en otros 115 más. Los restantes se sumarán a partir de septiembre.

Mejoras retributivas

Desaparece de este modo el actual complemento de productividad fija por Tarjeta Sanitaria Atendida (TSA), que suponía una media de 323 euros para médicos y 279 euros en el caso de los pediatras, y se sustituye por un complemento fijo de 450 euros mensuales a todos los médicos de Familia y pediatras.

El complemento por TSA estaba ligado a atender más del 85% de la población asignado, que no cobraban todos los facultativos (44 centros no lo cobraban directamente) y su pago era desigual, según se recuerda desde el comité de huelga.

Además, se abonará un plus de 500 euros al mes para aquellos facultativos que hagan tardes puras y un plus de 300 euros mensuales a aquellos que hagan tres y cuatro tardes semanales. La Consejería ofrecía 380 euros mensuales por el turno fijo de tarde, mientras que el comité de huelga apostaba por 500 euros --300 euros para tres tardes, 400 euros para cuatro y el máximo de 500 para cinco--. "Es lo óptimo, no. Queríamos que fuese proporcional para que gente de la mañana bajase a la tarde pero es hasta donde hemos podido llegar", ha explicado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts.

También se recogen otras cuestiones como la de facilitar los turnos mixtos, eliminando la obligatoriedad del 70% de aceptación por parte del equipo de Atención Primaria, así como medidas en las que ya se trabaja para reducir los trámites burocráticos.

Desde la firma del acuerdo, se creará una comisión de seguimiento, en la que participarán la Gerencia de Atención Primaria y el comité de huelga, que se reunirá bimensualmente.

Las medidas retributivas, como todos los compromisos recogidos en el acuerdo, deberán pasar por la Mesa Sectorial de Sanidad y por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid "a la mayor brevedad posible" para su aprobación correspondiente y que, con el fin de incentivar la cobertura del mayor número de plazas disponibles, se implantarán previamente a la incorporación de los Médicos Internos Residentes (MIR) que finalizan su formación en el mes de mayo.