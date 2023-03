La ONCE se niega a pagar a un premiado del Sorteo Extra de Navidad

Sorteo ONCE

Uno de los días más afortunado de tu vida se puede ver truncado de repente por una decisión incomprensible. Eso es lo que debe pensar una familia de Valencia, que el pasado 1 de enero ganó 400.000 euros al décimo en el Sorteo Extra de Navidad. Y es que los agraciados fueron con su décimo 82890 a cobrar y la ONCE se negó a pagar el premio, según denuncia la familia agraciada.

El motivo que da la fundación es que el marido de la premiada estaba inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, un sistema de autoprohibición voluntario para las personas que deciden alejarse de estas prácticas. La familia de los premiados asegura ahora que la ONCE se negó a pagar el premio e hizo firmar un documento al marido sin explicar en qué consistía, tal y como informa ABC.

Ahora la ONCE se ampara en la normativa legal por la cual no puede premiar a una persona inscrita en el RIAJ y pagar los 400.000 euros y asegura que ese registro bloquea de manera directa el pago y será un juez el que dictamine si es legal cobrarlo.

La familia se ha puesto en manos de un equipo de abogados especializados en la Ley del Juego y Apuestas del Azar para luchar por un caso que creen que resulta una táctica más de la ONCE para encontrar cualquier resquicio legal para no pagar los premios y aseguran que no es la primera vez que intentan bloquear los pagos hasta llegar a los juzgados.

Dichos abogados sostienen que la ONCE intenta por todos los medios que ese premio vaya destinado a fines sociales de la propia organización, tal y como establece el artículo 37.5 de su reglamento cuando no hay ganador de un premio.

Ahora la familia deberá pagar los costes del juicio para demostrar que el pago es justo por parte de la ONCE, algo que, según el equipo de abogados de la denunciante, otros ganadores de premios desisten por no tener posibilidades económicas para un litigio.