Una pareja desata un drama familiar por la regla pactada en la boda de no tener hijos: el suegro se retracta y exige recompensa económica

Drama familiar a causa de una boda. La novia ha detallado la situación recientemente en un post en el foro ‘Bodas’ de Reddit, explicando que ella y su prometido se casarán a finales de este año y que han acordado una regla en su boda: que los adultos invitados no lleven a sus hijos.

“Hay varias razones por las que decidimos esto, pero si permitiéramos que todos nuestros seres queridos trajeran a sus hijos, tendríamos que invitar a 17 niños menores de 10 años. Ambos pensamos que sería menos estresante celebrar un evento para adultos”, ha explicado la mujer.

Tal y como recoge la revista People, tras plantear “con mucho cuidado” esta idea a las dos familias, la novia asegura que ambas parecieron “respetar” la decisión de la pareja e incluso compartieron su entusiasmo por tener una “noche de cita” en la boda. En ese primer momento, únicamente se opuso a ese plan de boda una persona: la hermana del novio, que tiene dos hijas de 1 y 4 años.

Sin embargo, cuando la pareja envió sus invitaciones, “la situación llegó a un punto crítico”, según la novia. Lo que ocurrió es que los padres del novio preguntaron si al menos permitirían a sus dos sobrinas asistir a la boda. “Respetuosamente nos mantuvimos firmes y dijimos que no”, ha contado la novia.

La consecuencia de esa respuesta fue “una pelea a gritos, un ultimátum de mi suegro negándose a venir a la boda en absoluto y también revocando cualquier dinero que se hubiera ofrecido a aportar”, ha precisado la novia.

Ante esta situación, la mujer ha dicho sentirse “desconsolada” y está estudiando cambiar su planteamiento inicial de no permitir la presencia de niños en la boda “por el bien de las relaciones familiares”.

No obstante, la novia ha destacado que “él se mantiene firme en su postura de no tener hijos y está dispuesto a permitir que su familia no venga en absoluto si así lo desea”.

Reacciones al conflicto

La mujer ha preguntado en el foro lo siguiente: “¿Alguien ha pasado por algo parecido? ¿Somos unos monstruos por no querer hacer excepciones?”. Y las respuestas que ha recibido han sido diversas.

Muchos usuarios han expresado que la novia y su prometido no se equivocan por “querer vuestra boda tal y como la queréis”, aunque han reconocido que la asistencia de los niños a las bodas es un tema “realmente polarizante”.

“La gente tiene una opinión muy firme al respecto, y técnicamente nadie tiene razón ni se equivoca: se trata de preferencias”, ha escrito un usuario. No obstante, esa misma persona ha indicado que “parece que tus suegros están del lado de que las bodas son para la familia. Y no se equivocan al opinar así, aunque sea rotundamente. Pero se equivocan definitivamente al intimidarte. Si no quieren venir, deberían simplemente declinar la invitación sin el drama extra”.

Por otro lado, un usuario ha opinado que “la familia inmediata debería ser la excepción” a la regla de no invitar niños. “La idea de que en las bodas todo gira en torno a nosotros me resulta difícil, porque para tu familia son acontecimientos familiares. Te quieren y quieren formar parte de tu gran día”, ha indicado otra persona.