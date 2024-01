​Preguntan a la vicepresidenta de la Xunta por el culpable en la crisis de los pellets y la autocrítica brilla por su ausencia

La vicepresidenta de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha sido entrevistada la noche de este sábado en el programa laSexta Xplica, donde ha hablado sobre la gestión del gobierno regional en la crisis de los pellets llegados a las costas gallegas, y ha dejado claro que hay "una víctima" y "un responsable" claros.

El presentador del formato, José Yélamo, ha preguntado directamente a Vázquez sobre sus declaraciones anteriores, en las que afirmó: "Cada pellet que llegó a nuestras costas tiene un culpable: el Ministerio". Tras esto, el presentador ha dado la palabra a la vicepresidente para matizar las declaraciones.

Vázquez ha señalado que la "víctima es Galicia" y el responsable es "una naviera", Sin embargo, a continuación ha apuntado a "la falta de comunicación" y a no "haber desplegado un operativo para intentar frenar y que no llegaran esos pellets a nuestras costas". "Si eso se hubiese hecho, no estaríamos hablando de miles de partículas en nuestras costas", ha reprochado.

Al ser preguntada sobre si la Xunta reconoce "algún mínimo error en la gestión" de la crisis, la vicepresidenta ha ofrecido una amalgama de fechas y afirma que "hay un aviso el día 8 de diciembre" por parte del Gobierno de Portugal al Gobierno de España que no se trasladó a la comunidad autónoma porque "son así las competencias". "No es hasta el 3 de enero", sostiene, cuando la Xunta recibe "confirmación oficial de que un buque pierde una serie de contenedores".

"A partir de ahí nosotros empezamos a actuar", reivindica Vázquez. "¿La actuación a partir del día 3 es perfecta? Yo me imagino que nada hay perfecto en esta vida", manifiesta la vicepresidenta de la Xunta. Sin embargo, según aclara también la Sexta, es el 20 de diciembre el día en el que se confirma que los pellets que estaban apareciendo en las costas gallegas provienen del buque Tocanao, con el Gobierno central informando a la Xunta.

Entre el 21 y el 27 de diciembre, tres informes adicionales llegan a manos de la Xunta, que, no toma medidas. No es hasta el 5 de enero, 28 días después del vertido, cuando se activa el Plan de Contaminación Marina.