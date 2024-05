Este promotor musical cuenta lo que hizo Melendi una vez: no dio crédito de lo que vivió

El productor musical y organizador de festivales Ernesto Zapata ha pasado por el podcast Sinvergüenza Club, y ha relatado algunas anécdotas que ha vivido estos años con los artistas que ha ido contratando.

Por ejemplo, ha hablado de Melendi y ha contado una anécdota de lo más llamativa. El corte de este momento en el podcast ha sido publicado en la cuenta de TikTok y ya lleva 200.000 reproducciones.

En él, Zapata asegura que el cantante asturiano quiso para el backstage una tortilla de patatas casera. La madre de una amiga suya preparó esa tortilla de patatas y la dejó en el camerino del artista.

Sin embargo, a Melendi no le gustó. "Se la ponemos, dice esto es una mierda y la tira contra la pared. Nosotros pensamos no me jodas que no le gusta la tortilla. Le dijimos que casi no la había probado. Son excentricidades muy locas", asegura el invitado.