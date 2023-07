¿Qué pasa por ciudades y pueblos y nunca se mueve? El acertijo extremo que solo el 5% de la gente resuelve

Empezar el día haciendo un acertijo es la mejor forma de dar al cerebro los buenos días. Le hacemos concentrarse y prepararse para la nueva jornada que se avecina, y hoy precisamente viene cargada por la celebración de las elecciones generales.

Los psicólogos no tienen ninguna duda al confirmar todos los beneficios de las adivinanzas, los juegos de palabra y los acertijos visuales: desde la mejora de la concentración, pasando por la prevención de contraer enfermedades neurodegenerativas hasta su influencia en la mejora del autoestima, más si aciertas el reto que te proponemos.

Tenemos que ser sinceros. Este acertijo lingüístico solo lo resuelven el 5% de las personas que lo intentan. Y es que el factor tiempo no juega a tu favor: solo tienes 10 segundos para dar con la respuesta acertada.

Y el acertijo es...

Ha llegado la hora de comenzar. La pregunta que te hacemos es la siguiente: ¿Qué pasa por ciudades y campos pero nunca se mueve? Tic, tac. Lee con atención pero tampoco te demores demasiado, el tiempo ya ha empezado a correr.

Acertijo

Y la solución es

Ya ha pasado el tiempo. ¿Has dado con la respuesta acertada? Era difícil, no lo vamos a negar. La respuesta de este acertijo es el camino. Si has pensado en la carretera, o incluso el sendero o la calle, también te la damos por buena, estamos generosos.

¿No has tenido suerte? Es lo de menos, lo importante es que has ejercitado el cerebro. Nos leemos en el próximo acertijo, hasta entonces no dejes de entrenar el músculo más importante del cuerpo.