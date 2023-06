¿Puedes resolver el acertijo más difícil del mundo? 

Millones son los acertijos que hay para resolver. Las redes sociales, diversas páginas de internet e incluso algunas revistas que se venden en las papelerías o como suplemento con los periódicos están repletos de rompecabezas y adivinanzas con las que ejercitar un poco el cerebro.

Pero, ¿cuál es el acertijo más difícil del mundo? Data de 1992 y fue elaborado por el matemático Raymond Smullyan. Su popularidad ha crecido considerablemente gracias a la labor de divulgación pedagógica del filósofo George Boolos. El doctor en Matemáticas Ignacio Mantilla, rector de la Universidad de Bogotá desde 2014 hasta 2018, lo publicó recientemente, tal y como recoge La Razón.

Como no podía ser de otra forma, el acertijo es matemático y es necesario usar muy bien la lógica para resolverlo. Es un rompecabezas en toda regla, pero a la vez muy divertido de adivinar.

Así es el acertijo más difícil del mundo

Dicho acertijo, que ha sido versionado por distintos matemáticos, consiste en identificar la identidad de dos empresarios. Por el momento, lo único que se saben de ellos es que se llaman Vertancio y Falcracio, pero se desconoce quién es quién. Para adivinarlo hay que plantear preguntas a los que ellos simplemente responderán sí o no.

A priori, no tiene mayor misterio, pero la historia se complica. Y es que Vertancio siempre dice la verdad, pero Falcracio no. Además, aunque conocen perfectamente las palabras sí o no, usan Bis y Pum para responder, sin saber cuál emplean para responder afirmativa o negativamente.

¿Cómo resolverlo?

Hay que ir paso por paso, y Mantilla propone una gran pista para lanzar la primera pregunta: "¿Bis es sí, si y sólo si, te estoy hablando a ti?". Con esta pregunta, se empiezan a despejar algunas incógnitas, si Bis es sí, y si te estoy hablando. De tal manera, la respuesta se dará cuando ambas preposiciones sean verdades o falsas.

Planteando esta cuestión se pueden presentar diferentes escenarios para dar con la respuesta al acertijo:

Si el empresario al que se le pregunta es Vertancio y Bis es sí, responderá Bis, ya que ambas afirmaciones son ciertas. En este caso se sabrá que es Vertancio, ya que no miente, y Bis significa sí.

Si el empresario al que se le pregunta es Vertancio y Bis es no, responderá Bis ya que una de las proposiciones es falsa.

Si el empresario al que se le pregunta es Falcracio y Bis es sí, responderá Pum ya que Falcracio siempre miente. En este caso, las dos proposiciones son verdaderas.

Si el empresario al que se le pregunta es Falcracio y Bis es no, responderá Pum ya que la proposición es falsa, pero Falcracio siempre miente.

Dicho doctor en matemáticas llega a la conclusión de que si el preguntado responde Bis se trata de Vertancio, mientras que si responde Pum, responde Falcracio. Asimismo, es necesario hacer una segunda pregunta a Vertancio: "¿Te estoy hablando a ti, verdad?". Si la respuesta es Pum, significa que sí, pero si responde Bis, será un no.