Qué, quiénes y cómo: todo lo que se sabe de la investigación por corrupción a Luis Rubiales

De juicio en juicio. Las dos últimas semanas han vuelto a ser muy convulsas para Luis Rubiales, después de que se iniciara la investigación por la llamada Operación Brody por la que acusan al expresidente de la RFEF de varios delitos.

Ocho meses después de que la FIFA le suspendiera por su beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso tras la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, el exdirigente canario ha vuelto a copar numerosos titulares en los últimos días.

Ni las mejores series cuentan con un guion así: informaciones sobre la presunta corrupción, registros de la Guardia Civil a la sede de la RFEF en Las Rozas y a la casa del propio Rubiales mientras estaba en la República Dominicana, entrevista a la periodista Ana Pastor desde el país caribeño y regreso a España, siendo detenido y puesto en libertad en el mismo Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Es posible que ni el director de cine Quentin Tarantino pudiese poner en marcha tantos giros en una investigación en la que cada vez aparecen más nombres, todos cercanos al exdirigente del máximo organismo del fútbol español, y de la que cada día se conoce más.

La lupa, en las presuntas irregularidades

El caso no ha salido a la escena pública por casualidad. La denominada Operación Brody, que encabeza la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, indaga en las supuestas irregularidades que se cometieron con contratos que fueron gestionados por la federación tras el inicio del mandato de Rubiales.

Todo está enfocado a algunas celebraciones y actos que se han ido sucediendo en los últimos seis años. Entre ellos, llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí o las obras que se produjeron en La Cartuja de Sevilla.

El estadio situado en la capital hispalense acogió la celebración de la Supercopa de España de la temporada 2021/2022, 24 partidos de las selecciones españolas de fútbol y la final de la Copa del Rey durante dos temporadas.

El caso está judicializado para tratar de esclarecer las supuestas mordidas pagadas por la compañía de construcción Gruconsa para aplicar mejoras en La Cartuja de Sevilla y que es pieza clave en el informe que ha hecho público la Guardia Civil.

Pero no son los únicos motivos. La Guardia Civil también cree que la RFEF habría incurrido en "sobrecostes" en la gestión de viajes durante la etapa como presidente de Luis Rubiales, recalcando los 80 millones que facturó la agencia de viajes Globalia, entre 2018 y 2022.

Y, por si fuera poco, también sospecha que Rubiales de buscar hacer "promoción inmobiliaria" en Arabia Saudí con una empresa de venta de aceite. La UCO subraya que "nada tiene que ver con el inicio de las operaciones de la mercantil", pero ha informado de ello.

Las obras de la Cartuja de Sevilla

Se está haciendo especial hincapié en las obras de mejora en el estadio de Sevilla. No por la reforma como tal, sino por la empresa de construcción que se adjudicó la reforma, Gruconsa.

Según publicó este mismo jueves el diario El País, la Guardia Civil acusa a Luis Rubiales, de poner en marcha una trama societaria junto a otros directivos de la federación para la supuesta "canalización de parte de los fondos" que recibía presuntamente de esta compañía.

La Unidad Central Operativa (UCO) considera que ese dinero fue destinado a otros negocios relacionados con el turismo. Como cree que ocurrió con la compra de dos edificios de Granada para convertirlos en pisos turísticos o la participación de una empresa que explotaba tres hoteles en España.

La propia Gruconsa confirmó este jueves en un comunicado que ha realizado obras a instancias de la entidad federativa "entre 2019 y 2023 por más de 3 millones de euros" y que, en la actualidad, "colabora con la autoridad judicial".

La compañía de construcción reconoció mantiene una relación laboral con el Ángel González Segura, hermano del exresponsable legal de la RFEF. "Fue contratado por sus amplios conocimientos en instalaciones deportivas, aseguró. Por todo ello, ha puesto en marcha "una auditoría interna exhaustiva para comprobar los contratos" con la RFEF.

Los hombres del expresidente

Muchos han sido los nombres que se han puesto en la mesa sobre las presuntas mordidas. Algunos de ellos, personas muy cercanas a Luis Rubiales que también están siendo investigados e, incluso, llegaron a ser detenidos hace dos semanas.

Uno de los protagonistas en este revuelo ha sido el empresario y exfutbolista Francisco Javier Martín Alcaide, 'Nene'. Persona con la que, presuntamente, el exdirigente de la RFEF dio salida a los fondos de la constructora a través de la creación de "una serie de sociedades".

La investigación apunta a dos empresas claves en la trama. Según la Guardia Civil, Dismatec, que aparece a nombre de Purificación Rufino, mujer de 'Nene', recibió fondos de la trama, enviados por Gruconsa, por unos 530.911 euros. Una organización que junto a Inmomarluq, administrada por el que fuera director de la selección absoluta, Albert Luque, compraron la sociedad GRX Export Pro.

Una adquisición en la que, tras una ampliación de capital, entraron varias personas de la RFEF a ella: Luis Rubiales, Tomás González Cueto (su exasesor jurídico externo en la RFEF), Rubén Rivera (exdirector de marketing), José María Timón (director de gabinete del canario), y Antonio Gómez-Reino, (director de relaciones institucionales).

Lo único que quiere es dar palos, no se ha planteado trabajar, (...) porque dice que necesita 100.000 euros al mes (...), está como una puta cabra Tomás González Cueto, exasesor jurídico externo de Rubiales en un pinchazo telefónico

Lo llamativo es que la UCO ha hecho público un atestado que recoge varias conversaciones en las que González Cueto hablaba de una forma muy explícita sobre Luis Rubiales.

En una conversación con un periodista, aseguró que su objetivo era el de "proteger la casa (RFEF), proteger a los directivos y obviamente al presidente". Actuando como "salvaguarda". Pero, en un pinchazo telefónico, habló con una persona llamada Sandra sobre el exdirigente de la RFEF.

"Lo único que quiere es dar palos, no se ha planteado trabajar, (...) porque dice que necesita 100.000 euros al mes (...), está como una puta cabra", señaló, además de apuntar que Rubiales buscaba traer un patrocinador a través de una "amiga especial coreana". "Yo creo que era un chanchullo para trincar pasta, pero que quería cobrar el 20%", aseguró.

Otro de los nombres propios que han aparecido en la investigación ha sido Juan Rubiales, tío y exjefe de gabinete del expresidente de la RFEF, ya que invitó a "conocer la intención de Luis Rubiales de 'vivir de los hoteles' una vez que abandonara la RFEF".

Su propio familiar le acusó de aprovechar "la negociación de la Supercopa" en Arabia Saudí, para "iniciar negociaciones paralelas con el fin de ser adjudicatarios de parte de terrenos para proceder a su explotación".

Hasta la sociedad

La UCO ha hecho un análisis exhaustivo sobre las sociedades que tanto Luis Rubiales como personas cercanas a él pusieron en marcha. En 2023, tras el escándalo por el beso no consentido a Jennifer Hermoso, Rubiales y la sociedad de su socio, 'Nene', se hicieron con las participaciones del resto de miembros de GRX.

Tanto el exdirigente de la RFEF como su persona de confianza se dividieron la compañía al 50% para cada uno. Lo llamativo es que la Guardia Civil asegura que no consta "que se hayan realizado aún los pagos correspondientes a las compraventas de valores realizadas".

La única que permaneció en la organización fue Purificación de Rufino, pareja de 'Nene', que se quedó como administradora única. Pero Rubiales, un mes después, no dudó en poner en marcha otra empresa junto a estos dos protagonistas, además de dos personas más.

Una compañía que, una vez más, Rubiales terminó controlando por completo en el mes de noviembre. Se quedó con casi todas las acciones por casi 2.999 euros y Purificación de Rufino se quedó con un euro de capital para seguir como administradora.

Una estrategia llamativa, cuanto menos, teniendo en cuenta de que más adelante compraría por unos 25.000 euros una participación en la sociedad mercantil Explotaciones Hoteleras Nazaríes, titular en dos hoteles que regenta el socio del expresidente de la RFEF.

Su entrevista desde la República Dominicana

Después de la que la jueza embargara más de 50 cuentas bancarias, tres de ellas de Rubiales y nueve del abogado del expresidente de la RFEF, el que fuera máximo mandatario de la federación ofreció este jueves una entrevista a la periodista Ana Pastor desde la República Dominicana para defenderse de las acusaciones.

Negó cualquier tipo de responsabilidad con esos contratos y defendió que él no tenía "nada que ver" con los acuerdos alcanzados con la constructora Gruconsa. "Estoy aquí para decir que es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí, que es mentira que tenga un equipo de béisbol, que es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí", aseguró.

Rubiales explicó que "no tengo ni para pagar una Coca-Cola" y cree que, con el embargo de las cuentas bancarias, no le están dejando ganarse la vida. "En el mundo del fútbol no me dejan y fuera tampoco. He sufrido un apaleamiento mediático tan grande que era imposible trabajar en España, ni en Asia", justificó.

Con Rubiales en España, la Operación Brody se ha convertido en uno de los temas de la semana. La investigación judicial sigue arrojando a la luz nuevas informaciones sobre las presuntas mordidas por los contratos con Gruconsa. Los próximos días serán muy importantes para conocer el desenlace de un caso que vuelve a poner en el foco mediático al expresidente de la RFEF.