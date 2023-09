¿Qué es la copaternidad? La primera bebé española en este régimen nacerá en otoño

Este martes, El Periódico de Catalunya publica que, el mes que viene, nacerá en Barcelona una niña con una historia muy especial detrás: será primera bebé nacida en España en régimen de copaternidad. ¿Y eso qué es? Pues un sistema por el que se unen personas que quieren procrear y criar juntos a un niño pero sin tener un vínculo romántico. A veces para hablar de esta realidad se utilizan también los términos "paternidad platónica" o "paternidad entre amigos", pero la idea es siempre la misma: se puede tener hijos sin un matrimonio, algo que ahora se formaliza pero que en realidad ya existía durante la revolución cultural (y sexual) de los años 60 del pasado siglo.

En el caso concreto del que informa el medio catalán, se explica que la niña procede de este régimen de "quedadas y reuniones entre personas que buscan a otra para criar juntos a un niño" a partir de un proyecto fundado por la antropóloga Carmen Balaguer. Indica la información que "ya cuenta con casi tres años de vida y más de 30 parejas adheridas a la idea". Lo más habitual, detalla, es encontrar casos principalmente de mujeres que rechazan la idea de ser madres solteras o personas que no encuentran con quién tener descendencia -en este supuesto están la mayoría de los hombres que acuden a esta vía-.

Fue en 2018, cuando Balaguer escuchó en una clase en la universidad que "el número de madres solteras por elección se había incrementado un 300% en los últimos años" cuando decidió que se debía actuar en este flanco. "Los tiempos han cambiado. Cuesta estar en pareja; cada vez duran menos, se alcanza un 70% de divorcios y nos encontramos en un momento de cambios en las estructuras familiares y en las formas de relacionarnos entre nosotros. Ahora las cosas se pueden hacer de forma diferente", justifica en declaraciones a El Periódico.

La especialista rechaza comparaciones con aplicaciones de citas, como Tinder. Explica que aquí no hay app alguna ni se van saltando perfiles, sino que el proceso implica un conocimiento profundo de las personas, "de conocerse y establecer y fortalecer un vínculo personal". "No es tener un hijo entre dos desconocidos", añade. Hay quedadas y algunos talleres y el tiempo en el que se desarrolla esta relación de conocimiento dura de seis a 12 meses. Tiene casos, tres, de personas que iniciaron el proceso y al final se convirtieron en parejas formales, pero no es lo que se busca de inicio. Especifica que, "antes del embarazo se firma un acuerdo privado entre las dos partes para decidir en qué condiciones tendrá lugar la crianza".

Pese a las críticas que a veces llegan "de fuera", sobre todo apuntando a la supuesta frialdad del proceso, sus creadores defienden las soluciones que suponen para estas familias.